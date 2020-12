Ilotulitteiden pauke katkaisi lasten leiripäivän Imatran ratsastajien tallilla viime sunnuntaina.

Leirillä ohjaajana toiminut Iida Savinainen kertoo, että tehtäväradalle osallistunutta 7-vuotiasta Velho-ponia kesken päivän alkanut pauke hermostutti.

Kun hetkeä myöhemmin Savinainen talutti ponia maneesista ulos, alkoi rakettien pauketta kuulua uudelleen.

– Kuului 4–5 pamausta. Poni villiintyi, jolloin sitä oli hankala käsitellä. Se pääsi irti ja lähti karkuun, Savinainen kertoo.

Hän onnistui saamaan ponin kiinni, mutta pian se karkasi kuitenkin uudelleen ja alkoi painella täyttä laukkaa eteenpäin.

Savinainen kaatui maahan ja jäi pitkästä narusta kiinni villiintyneeseen poniin.

– Raahauduin sen perässä muutaman metrin.

Onni onnettomuudessa oli, että Savinainen on itse kokenut hevosten käsittelijä. Tilanteessa oli ainekset pahempaankin onnettomuuteen.

– Nyt selvisin enemmän säikähdyksellä. Paikat ovat hieman saaneet osumaa ja lihakset ovat kipeät. Ponin perässä raahautuessani olisin kuitenkin voinut saada kaviosta päähäni. Kypärääkään ei sattunut sillä hetkellä olemaan, Savinainen kertoo.

Velho-poni jatkoi matkaansa jonkin matkaa Maneesikujaa pitkin ennen kuin se saatiin otettua kiinni.

– Onneksi autoja ei sattunut liikkumaan tiellä – siinä olisi voinut käydä huonostikin, Savinainen toteaa.

Pakoeläin säikähtää herkästi

Savinainen kertoo hevosen olevan pakoeläin. Se tarkoittaa sitä, että säikähtäessään hevonen pyrkii aina ensimmäiseksi pakoon.

– Velho on lisäksi aika nuori poni. Se on vasta hiljattain saapunut Imatran ratsastajien tallille, joten en tiedä, miten se on tottunut raketteihin aiemmassa paikassa.

Savinaisen mukaan tallilla varaudutaan uuteen vuoteen aina ennalta: Hevoset otetaan ajoissa sisään ja ikkunat peitellään.

– eMuuten pyritään toimimaan mahdollisimman normaalisti. Hevoset ovat tottuneita rutiineihin, joten kaikki ylimääräinen voi aiheuttaa niille vain lisää hämmennystä.

Kymmenisen vuotta talleilla ratsastamassa käynyt Savinainen kertoo, että aiemmin ilotulitteet eivät ole aiheuttaneet isoja ongelmia.

– Olen kyllä kuullut, että näin voi käydä. Tämä tapaus oli ensimmäinen kohdallani.

Toive: Raketit ammutaan aattona

Imatran ratsastajien tallit sijaitsevat aivan asutuksen tuntumassa. Savinaisen mukaan vesistöjen läheisyys vaikuttaa myös siihen, että rakettien pauke voi kantautua kuuluvasti kauempaakin.

– Sijainnille ei oikein mahda mitään. Tietysti jokaisella on oikeus ampua ilotulitteita omalla pihallaan. Silti toivotaan, että raketteja ei ammuttaisi ihan tallien vieressä.

Savinainen kertoo ymmärtävänsä hyvin, että vuoden vaihtumista uuteen halutaan julistaa ilotulittein. Hän kuitenkin toivoo, että rakettien ampuminen ajoitettaisiin mahdollisimman lyhyelle aikavälille. Se olisi hevosille ja myös muille eläimille paras vaihtoehto.

– Ikävintä on, että nyt joutuu olemaan varuillaan jo viisi päivää ennen aattoa. Esimerkiksi ratsastusretkillä voi syntyä paha tilanne, jos raketin paukahdus pääsee täysin yllättämään hevosen. Aattoiltaan voi sen sijaan varautua ennalta.

Jarno Kotanen Viime uutena vuotena Terttu-collie lähti omille teilleen pelästyttyään ilotulitteiden pauketta. Arkistokuva.

Vuosi sitten etsittiin Terttu-collieta isolla joukolla

Viime uutena vuotena raketin pauke pelästytti pahoin Teppanalassa asuvan Jarno Kotasen Terttu-collien. Pihamaalla vapaana ollut pentukoira pelästyi ilotulitetta niin, että juoksi karkuun.

Tuolloin kolmen kuukauden ikäisen Tertun katoaminen sai Imatralla aikaan valtavan myötätuntoaallon, jonka myötä monet paikkakuntalaiset osallistuivat etsintöihin. Etsintöjä tehtiin myös vainukoirien avulla.

Lopulta katoamistapaus sai onnellisen lopun, kun kaksi ja puoli viikkoa karkuteillä ollut collie otettiin kiinni Imatran Pelkolassa. Alipainoa ja pientä kuumetta lukuun ottamatta koira oli löydettäessä hyvässä kunnossa.

Näin huolehdit koirastasi vuodenvaihteessa

Suomen Kennelliitto muistuttaa uudenvuoden alla, että koiraa ei kannata ottaa mukaan, kun raketteja lähdetään katsomaan. Koira voi säikähtää läheltä ammuttua ilotulitetta, vaikkei se olisi niihin aiemmin reagoinutkaan.

Kennelliiton mukaan kotona ollessa on tärkeää elää mahdollisimman normaalisti. Koiralle on hyvä olla turvallinen tila, jossa se voi olla rauhassa.

– Tilanteessa voi auttaa myös kotoinen taustahäly, kuten televisio tai musiikki. Vedä verhot ikkunoiden eteen, jotta sisälle näkyy mahdollisimman vähän välkkyviä valoja ja huolehdi, että koira pääsee halutessaan piiloutumaan omaan turvalliseen tilaansa. Koiralle voi myös antaa jonkin herkun, esimerkiksi luun jyrsittäväksi, tiedotteessa kerrotaan.