Varusmies varasti puolustusvoimien auton ja ajoi tieltä Vekaranjärvellä

Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä palveleva varusmies varasti puolustusvoimien henkilöauton sunnuntain vastaisena yönä. Hän ei kuitenkaan päässyt pitkälle, vaan ajoi ulos tieltä varuskunnan alueella.

Tämän jälkeen varusmies käveli varuskunnan päävartioon ja ilmoitti sotilaspoliiseille teostaan. Hänet otettiin kiinni kello 1.30 sunnuntaina, ja paikalle kutsuttiin poliisit.

Karjalan prikaatin esikuntapäällikön sijainen, everstiluutnantti Janne Viitasalo kertoo, että yksityiskohdat selviävät Kaakkois-Suomen poliisin tutkinnassa.

– Ajoneuvot ovat aitojen sisäpuolella. Tutkinnassa selviää, mistä varusmies on saanut avaimet. Osa varusmiehistä on tehtävissä, joissa heillä on pääsy avaimiin.

Tammikuussa palvelukseen astunut varusmies ei ole antanut selitystä teolleen. Vielä ei tiedetä, oliko alkoholilla osuutta asiaan.

Mies loukkaantui lievästi uloajossa, ja hänet vietiin sairaalaan tarkastettavaksi. Viitasalon tietojen mukaan hän on pääsemässä pois.

Varastettu auto oli liisattu. Se vaurioitui ulosajossa ja on kuljetettu pois varuskunnasta.

– Urallani ei ole tullut vastaan ihan identtistä tapausta, mutta olen kyllä törmännyt tilanteisiin, jossa puolustusvoimien ajoneuvoja on otettu luvattomasti käyttöön, Viitasalo sanoo.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.