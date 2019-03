Puuta, betonia, harjaterästä ja kukkia. Esimerkiksi näistä aineksista koottiin veistoksia sunnuntaina Saimaan ammattiopiston tiloissa Lappeenrannan Pohjolankadulla. Oikeasti kaikki veistoksien osat oli tehty suklaasta, mutta erilaisin tekniikoin valmistettuna ja käsiteltyinä ne näyttivät joltakin muulta kuten harjateräkseltä tai betonilieriöltä.

Suklaaveistosten teko on osa venäläisen kondiittorikilpailijoiden ryhmän Moskovasta neljän päivän harjoitteluleiriä Lappeenrannassa.

Pidän vaikeudesta ja siitä jännityksestä, että pysyvätkö veistoksen osat pystyssä. — Varvara Panasiuk

— Pidän vaikeudesta ja siitä jännityksestä, että pysyvätkö veistoksen osat pystyssä, leirille osallistunut Varvara Panasiuk kertoi. Hän teki ensimmäistä kertaa suurta suklaaveistosta.

Suklaaveistoksen tekemisessä ryhmää opetti ammattiopiston entinen opiskelija Emeliina Papinniemi, joka voitti vuonna 2017 kultaa kondiittorilajissa nuorten ammattitaidon MM-kilpailussa Abu Dhabissa.

Papinniemestä on hyvä, että ryhmä uskaltanut kyseenalaistaa, miksi hän tekee joitakin asioita niin kuin tekee.

— Olen joutunut miettimään, miksi oikeasti teen näin ja onko siinä mitään järkeä.

Mika Strandén Emeliina Papinniemi asetteli pergamentti-osaa suklaasta tehtyyn veistokseen. Vaikka veistos on tehty suklaasta, sitä ei ole tarkoitus syödä.

Konditoria-ala kiinnostaa Venäjällä ja Kiinassa

Venäläisten kondiittorikilpailijoiden leiri Lappeenrannassa on ensimmäinen Edusampo osakeyhtiön ulkomaille myymä koulutus, kertoo Edusampo osakeyhtiön toimitusjohtaja Sakari Kivimäki.

— Venäläiset maksavat käyvän hinnan koulutuksesta, omat matkansa ja majoituksensa.

Edusammon kautta Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä tuottaa yrityksille henkilöstön koulutusta, ei tutkintoon johtavaa -työvoimakoulutusta ja koulutusta vientiin. Tavoitteena on käynnistää koulutuksen vienti tänä vuonna.

Mika Strandén Aleksandr Bakanov kiinnittää suklaaveistoksen osia toisiinsa suklaalla.

Toiminnan pitää kattaa kaikki kulut, mutta muita liiketaloudellisia tavoitteita ei ole asetettu.

— Päänavaus on tehty naapuriin Venäjälle. Meillä on neuvotteluyhteydet Kiinaan Beihain alueelle. Käsitys on, että he ovat kiinnostuneet.

Mitään aloja ei ole suljettu pois viennistä, mutta sekä venäläisiä että kiinalaisia kiinnostaa konditoria-ala. Kivimäen mukaan hoitoala, metsänhoito ja puunkäsittelyala voisivat olla ulkomaalaisia asiakkaita kiinnostavia aloja.

Ainakin toistaiseksi ajatus on, että ulkomaalaiset asiakkaat tulevat Lappeenrantaan oppia saamaan.

Mika Strandén Tässä tehvään suklaatangoista harjateräksen näköisiä.

Mika Strandén Tässä ovat suklaaveistoksen osat.

Mika Strandén Neljän päivän kurssin aikana on myös tehty praliineja.