Tulvavedet voivat nousta vaarallisen lähelle Vainikkalan ratapihaa — Venäjän puolelle laskeva Hounijoki on rämettynyt tukkoon rajan tuntumassa

Vainikkalan Telkjärven vedenpinnan rajuihin vaihteluihin haetaan ratkaisua. Säiden äärevöityessä Telkjärven tulvat voivat pahimmillaan vaarantaa Vainikkan ratapihan laitteiston toimintoja.

— Meillä on olettama, että jos esimerkiksi vuonna 1984 tai 1990-luvulla järvessä olleet tulvat tapahtuisivat nyt, vedenpinta voisi nousta jopa niin ylös, että se voisi vaikeuttaa rataliikennettä, toteaa vesitalousasiantuntija Ilkka Närhi Kaakkois-Suomen elinkeino-. liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY).

Itse rataa vesi ei uhkaisi, mutta rataan liittyvät hallintalaitteet tai kulkuyhteydet niille voisivat vaarantua, Närhi arvioi.

Arvio perustuu siihen, että Alajoen, Telkjärven ja siitä Venäjälle laskevan Hounijoen muodostaman uoman vedenjohtokyky on heikentynyt oleellisesti.

Päivi Virta-Salo

Liikennevirasto ei vielä näe vaaraa

Telkjärvi — joka on oikeastaan vain joen laajentuma — on tulvinut aina, mutta vuosien mittaan järven keskivedenkorkeus on noussut. Vielä sitä enemmän on noussut järven keskimääräinen tulvakorkeus.

— Järven vedenpinta nousee nopeasti suuremman sateen jälkeen tai lumien sulaessa, mutta laskemaan se lähtee hyvin hitaasti. Se mikä tässä huolettaa, on ilmastonmuutos. Jos sateet lisääntyvät ja rankkasateita tulee useampi peräkkäin, eikä uoma toimi, järvi voi tulvia pahasti, Närhi sanoo.

ELY-keskus on mitannut Telkjärven vedenkorkeutta reaaliaikaisesti vasta viisi vuotta, mutta tietoja on verrattu vanhoihin vedenkorkeuksiin, aiempien vuosikymmenten tulvatilanteisiin sekä tietoihin veden virtaamista eri tilanteissa.

Liikenneviraston näkemys on, että tulvat eivät vielä uhkaa rataa, koska korkeimmillaankaan vesi ei ole toistaiseksi uhannut ratapihan teknisiä järjestelmiä tai itse rataa.

— Äärimmäisiin tulvatilanteisiin ei siksi myöskään ole varauduttu, aluepäällikkö Markku Ahtiainen Liikennevirastosta kertoo.

Minna Mänttäri Rajavartioston sillan kupeen kallioon on maalattu vuoden 1984 tulvavedenkorkeus, +35,67. Tällä hetkellä vesi Telkjärvessä on korkeudessa +33,70 eli lähellä tavoitetta.

Kunnossapidon olisi oltava tiivistä

ELY-keskuksen mielestä jotain pitäisi silti tehdä. Ilkka Närhi on selvittänyt, että Telkjärven ongelmat juontavat aina 1920-luvulle.

Tuolloin järven pintaa laskettiin 90 sentillä, jotta saataisiin lisää viljelymaata. Hounijokea Telkjärven alapuolelta syvennettiin kuitenkin varovasti, koska junarata meni niin lähellä.

Uoma jätettiin sellaiseksi, että kunnossapidon on oltava hyvin tiivistä, jotta se pystyisi poistamaan järven vesimäärän. — Ilkka Närhi

— Korkeuseroa järveen ei tullut riittävästi. Uoma jätettiin sellaiseksi, että kunnossapidon on oltava hyvin tiivistä, jotta se pystyisi poistamaan järven vesimäärän, Närhi kertoo.

Sodan ja uuden rajalinjan vedon jälkeen uoman silmälläpito on unohtunut ja se on kasvanut pikkuhiljaa umpeen.

Tilanne todettiin syyskuun lopulla, kun suomalaiset pääsivät pitkän yrittämisen jälkeen tarkastamaan Suomen rajan ja Venäjän valvontalinjan välisen osuuden Hounijoesta. Mukaan saatiin myös Venäjän vesiviranomaiset.

— Kaatuneita puita on jäänyt jokeen keräämään kariketta ja kaislaa. Kun Suomen puolella on niitetty kaislikkoa, niittojätettä on kasautunut Venäjän puolelle. Myös majavat tykkäävät alueesta, Ilkka Närhi kertoo.

Minna Mänttäri Rata kulkee aivan Alajoen, Telkjärven ja Hounijoen muodostaman uoman tuntumassa kilometritolkulla sekä Suomen että Venäjän puolella. Telkjärvi muuttuu Hounijoeksi rajavartioston sillan jälkeen.

Vesiuoma on myös hyvin tasainen — kaltevuutta on vain kymmenen senttiä kilometriä kohti.

Radikaalit toimet tarpeen

Ongelman ratkaisemiseksi tarvittaisiin radikaaleja toimia Venäjän puolelta, sanoo Närhi.

— Valvontalinjalla oleva silta pitäisi purkaa ja aukkoa siinä avartaa. Myös uoma pitäisi siivota ja tehtävä vedelle lisää virtaustilaa.

Perkausta uoma kaipaisi vain parin kilometrin matkalta. Pian valvontalinjan jälkeen maasto jyrkkenee, ja joki purkautuu luontaisesti.

Tarvittavien toimien toteutus on rajavesikomission ja Venäjän käsissä.

— Liikennettä on molempiin suuntiin, joten onhan tämä yhteinen intressi, Närhi toteaa.

Minna Mänttäri Vainikkalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Jaana Rikkinen ei toivo Telkjärveen tulvia, mutta kuitenkin enemmän vettä. Matalan järven syvin kohta on Rikkisten saunarannassa, ja sekin vain siksi, että venäläisten pommeista sota-aikana osa oli huteja ja osui Rikkisten rantaan.

Veneellä tien yli

Telkjärven veden nopea nousu ja hidas laskeminen on tuttu ilmiö kaikille kyläläisille.

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Jaana Rikkinen muistaa hyvin vuoden 1984 tulvan ja monet muut.

— Soutamalla tien yli tai fillarilla turvallisen lenkin kautta mentiin kouluunkin monet tulva-ajat, Hiivahiemessä sillan takana asuva Rikkinen muistelee.

Ennen kuin sillalle johtavaa tietä korotettiin, vesi nousi sille melkein säännönmukaisesti ainakin keväisin. Autot piti jättää tulvan toiselle puolelle, ja vuoden 1984 tulvassa asukkaat saivat keksiä vippaskonsteja, joilla edes silta pidettiin paikallaan.

Sauli Vainikka Alajoki virtaa Telkjärveen uomassa, jonka toisella puolella on jyrkänne ja toisella puolella junarata. Vedellä ei ole paljon tilaa, ja jokivarren laavu kylpee jo pienemmissäkin tulvissa.

Asukkaille isoin harmi on kuivuus

Tulvat eivät kuitenkaan ole asukkaiden suurin mieliharmi. Isoin huoli on järven kuivuminen kuivina kausina.

Yhtä aikaa tulvahuippujen tasaamisen kanssa Vainikkalassa pohditaan keinoja, joilla järven vedenpinnan lasku liian alas estettäisiin.

Keskivedenkorkeuden suunnittelutoimikunnan ajatuksena on rakentaa Telkjärveen pohjapato lähelle Hounijoen alkua. Toimikunnassa ovat edustettuina myös ELY-keskus ja Liikennevirasto.

Rikkisen mukaan valtaosa kyläläisistä on hankkeen takana. Mökeiltä halutaan uimaan ja soutelemaan.

— Jos kesä on kuiva, ei meillä ole silloin järveä ensinkään. Pohja melkein näkyy ja kortteentuu kovasti, Rikkinen kertoo.

Järven tavoitekorkeudeksi on määritelty +33,90, joka vastaa viime vuosien keskivedenkorkeutta, kertoo toimikuntaan kuuluva Sauli Vainikka.

Tavoitteessa on Vainikan mukaan otettu huomioon sekin talous, joka tällä hetkellä kärsii eniten Telkjärven tulvista.

Tällä hetkellä järvi on korkeudessa +33,70, eli lähellä tavoitetta.

Pohjapadon rakentamiseen voisi olla mahdollista saada ainakin osa rahoituksesta ELY-keskuksen kautta. Hankkeeseen on ehkä mahdollista yhdistää muitakin järven kunnostustoimia, toivoo Vainikka.

Suunnittelutoimikunta pohtii tilannetta seuraavan kerran ensi torstaina.

Sauli Vainikka Ilman betonipainoja virta olisi vienyt HIivaniemeen johtavan sillankin vuoden 1984 tulvassa.

Telkjärven seuranta

ELY-keskus aloitti vuonna 2014 Telkjärven päivittäisen vedenkorkeuden seurannan.

Vuosien 2014—2016 keskimääräiset vedenkorkeudet ovat +33,64 (matalin korkeus), +34,09 (keskikorkeus) sekä 34,88 (tulvakorkeus)

Vuoden 1920 suunnitelman mukaan Telkjärven tulvakorkeuden piti asettua tasolle +34,40.

Keskimääräinen vedenkorkeus on noussut 22 senttiä ja tulvakorkeus 48 senttiä suunnitellusta.

Vuoden 1984 kevättulvassa sekä vuoden 2011 myöhäissyksyn tulvassa vedenkorkeus oli +35,67.

Lähde: Kaakkois-Suomen ELY-keskus