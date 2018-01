Sirkkapatukka yllätti iloisesti, sirkkanäkkäri kaipaa kyytipoikaa — Etelä-Saimaan testiryhmä iski hampaansa sirkkatuotteisiin, lue arviot täältä Hyönteisruokatuotteita ei vielä löydä kaupasta kuin kaupasta. Myös hintataso saattaa pitää vielä maistelijat loitolla. Kanerva Jalarvo Sirkkanäkkileipä.

Ensimmäiset hyönteisruokatuotteet tulivat kauppojen hyllylle viime vuoden lopulla. Valtaosa tuotteista myydään edelleen pääkaupunkiseudulla ja isoimmissa kasvukeskuksissa.

Etelä-Karjalan osuuskaupan aluepäällikkö Pirjo Immonen kertoo, että maakunnan isoimpien S-ryhmän tavaratalojen valikoimaan kuuluu tällä hetkellä kymmenkunta hyönteisruokatuotetta, ja neuvotteluja uusista tuotteista käydään.

— Kun raaka-aineen tuotanto kasvaa ja uusija toimijoita tulee, niin sitä mukaa valikoima kasvaa ja saamme tuotteita tarjolle yhä laajemmalle alueelle.

Keskolla on puolestaan valikoimassa puolenkymmentä hyönteistuotetta, jotka ovat K-kauppiaiden vapaasti tilattavissa.

— Tammi-helmikuussa on tulossa myös lisää tuotteita, sanoo viestintäpäällikkö Otto Heinonen Keskolta.

Etelä-Saimaan testiryhmä arvioi muutamia uusia hyönteisruokatuotteita.

Cricket cracker-sirkkanäkkäri

(Griinsect, 180g. Hinta 44,39 €/kg)

Maku: Sirkkanäkkärissä maistuvat vahvasti erilaiset mausteet kuten seesaminsiemen, anis ja aavistus salmiakkia. Makua arvioitiin myös savuiseksi, hieman kitkeräksi ja tunkkaiseksi. Sirkkanäkkäri kaipaa ehdottomasti vaikkapa levitettä kyytipojaksi.

Kaisa Beltran Sirkkaleipä.

Koostumus: Suutuntuma on miellyttävä eikä eroa tavallisesta jyvänäkkäristä. Kokemus on varsin rapsakka ja rouskuva. Koostumusta kuvailtiin myös tanakaksi ja hieman rasvaiseksi, minkä saattaa johtua auringonkukan-, pellavan- ja seesaminsiemenistä. Näkkärin ulkomuoto muistuttaa tavallista siemennäkkileipää. Tuotetietojen mukaan joukossa on kotisirkkaa sekä jauhettuna että kokonaisena, joten tarkasti katsottuna näkkäristä saattoi löytää sirkan siipiä.

Loppuarvio: Näkkäriä rouskuttaessa ei tule ajatelleeksi syövänsä sirkkoja. Testiryhmässä arvioitiin, että näkkäriä voisi napostella toistekin, jos sitä olisi jossain tarjolla. Kotiin sirkkanäkkäriä tuskin tulisi ostettua, ellei sitten haluaisi kokeilla jotakin uutta ja eksoottista.

Sirkkaleipä

(Fazer, 250g. Hinta 15,96€/kg)

Maku: Sirkkaleipä muistuttaa sekä maultaan että tuoksultaan perinteistä sekaleipää. Makua arvioitiin tuhdiksi, ja leivässä onkin mukana auringonkukan-, seesamin- ja pellavansiemeniä sekä ruismallasta. Etenkin kuoresta jää pitkä ja vahva jälkimaku. Osa testiryhmästä arvioi maun hieman tunkkaiseksi ja tylsäksi. Toisille leipä oli taas maultaan miellyttävämpi kokemus kuin sirkkanäkkäri. Kuten sirkkanäkkäri myös -leipä kaipaa levitettä päälle.

Kanerva Jalarvo Sirkkagranola.

Koostumus: Kotisirkat ovat siementen kera jauhettuna leipätaikinan seassa, joten sattumia ei leivän seasta löytynyt. Leipä ei ole kuivakka, vaan siinä on mukavasti kosteutta. Suutuntuma on sama kuin tavallisessa sekaleivässä. Sirkkaleivän koostumusta arvioitiin myös varsin tuhdiksi ja tiiviiksi.

Loppuarvio: Kaupasta voisi silloin tällöin napata sirkkaleivän tavallisen leivän tilalle, jos niiden hinta olisi sama. Ryhmässä myös todettiin, ettei sirkkaleipä kuitenkaan korvaa tavallista leipää. Erikseen sitä tuskin tulisi kaupasta haettua.

Samu Sirkkagranola

(EntoCube, 200g. Hinta 44,75€/kg)

Maku: Sirkkagranolassa on viljainen ja maanläheinen maku. Myös omenainen vivahde erottuu, ja makeutta löytyy sopivasti.

Kanerva Jalarvo Sirkkapatukat.

Koostumus: Testattavista hyönteisruokatuotteista granola oli visuaalisesti hätkähdyttävin, sillä hiutaleiden ja siementen seasta saattoi selvästi erottaa kokonaiset, paahdetut kotisirkat. Syödessä sirkat kuitenkin hajoavat suussa välittömästi ja niiden koostumus on hyvin jauhomainen. Positiivinen yllätys oli, että maultaan tai koostumukseltaan sirkat eivät erotu muun granolan seasta lainkaan.

Loppuarvio: Ensikertalaiselle sirkkagranola voi olla pysähdyttävä kokemus. Mikäli hyönteisiin ei ole lautasellaan tottunut, saattaa granolan popsiminen vaatia hieman totuttelua. Maun ja koostumuksen puolesta sirkkagranola oli kuitenkin varsin toimiva ja miellyttävä uusi tuttavuus.

Zirkka -sirkkapatukka

(Leader, 30g. Hinta 65€/kg)

Maku: Testiryhmän arvioitavana oli kaksi patukkaa, joiden makuina oli marjajogurtti ja pähkinä-kaakao. Jälkimmäisessä patukassa on selvästi pähkinäinen maku, mikä jätti hieman tahmaisen olon suuhun. Marjapatukka oli taas melko makea, mutta ei kuitenkaan liian äkkimakea. Maultaan sirkkapatukat osoittautuivat lopulta hyvin samankaltaisiksi kuin tavalliset proteiinipatukat, ellei jopa paremmiksi.

Koostumus: Patukoiden koostumus on erittäin ilmava. Testiryhmässä todettiin tavallisten proteiinipatukoiden olevan yleensä hyvin tymäköitä. Niihin verrattuna sirkkapatukassa oli yllättävän kevyt koostumus, mikä antaa miellyttävän suutuntuman.

Loppuarvio: Sirkkapatukka nousi testiryhmän suosikiksi. Hyvän maun ja koostumuksen lisäksi positiivista on, että sirkkapatukan proteiinipitoisuus on varsin korkea: 34 prosenttia. Treenille lähtiessä sirkkapatukan voisi napata hyvin mukaan, mikäli hinta on kohdillaan.