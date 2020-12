Vuoden positiivisimmaksi lappeenrantalaiseksi on valittu Taavi Pulkkinen

Pulkkinen on tuore yrittäjä kaupungissa. Hän auttaa ihmisiä monipuolisesti yrityksessään Töpseli tietokonehuolto.

Lappeenrantalaiset ovat äänestäneet jälleen positiivisinta kaupunkilaista. Eniten ääniä on kerännyt yrittäjä Taavi Pulkkinen, 26.

Pulkkinen sai eniten ääniä kuuden ehdokkaan joukossa. Muina ehdokkaina olivat Etelä-Karjalan MIELI ry, bussinkuljettaja Eki Elsilä, yrittäjä Marjaliisa Tingander, yrittäjä Arttu Muukkonen ja SaiPa salibandy.

Nuorkauppakamari kiittelee tiedotteessaan Pulkkista siitä, että hän on paikallinen yrittäjä, jonka toiminnan arvot pohjautuvat kestävään kehitykseen ja aitoon tahtoon auttaa. Pulkkinen on pyörittänyt yritystään Töpseliä vasta muutaman kuukauden, mutta se on jo saanut ison suosion paikallisten keskuudessa.

Pulkkista kuvaillaan ystävälliseksi, innokkaaksi, reippaaksi, aina hymyileväksi ja asiakasläheiseksi. Töpseli on puolestaan saanut paljon kehuja ekologisuudestaan, vaivattomuudestaan sekä eteläkarjalaisuudestaan.

Yrittämisen ohella Pulkkinen opiskelee erä- ja luonto-oppaaksi.

Lappeenrannan Nuorkauppakamari on etsinyt jo useamman kerran vuoden positiivisinta kaupunkilaista. Tänä vuonna arvonimen saaja julistettiin Facebook live striimissä lauantai-iltana.

Nuorkauppakamari jakaa tittelin edistääkseen Lappeenrannan positiivista ilmapiiriä. Samalla halutaan tuoda esiin positiivisuuden merkitystä arjessa, ihmissuhteissa ja yhteiskunnassa.