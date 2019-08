Sähköisellä viisumilla pääsee Venäjälle todennäköisesti lokakuusta lähtien — E-viisumien odotetaan lisäävän suomalaisten rajanylityksiä jopa kymmeniä prosentteja

Venäjä on ottamassa käyttöön sähköisen viisumin Pietarin ja Viipurin matkoille. E-viisumien seurauksena rajanylitysliikenteen odotetaan kasvavan.

— On tietenkin vaikea tarkalleen arvioida, mutta suomalaisten rajanylittäjien määrän voi odottaa nousevan 10—30 prosenttia, Kaakkois-Suomen rajavartioston rajatarkastusupseeri Kimmo Sainio arvioi.

Sähköinen viisumi helpottaa viisumin hankkimista Venäjälle, sillä matkailija voisi tilata kahdeksan vuorokauden mittaisen sähköisen viisumin esimerkiksi kotikoneeltaan. E-viisumi on jo nyt käytössä Kaliningradissa ja Venäjän kaukoidän rajanylityspaikoilla. Venäjän presidentti Vladimir Putin nosti asian esiin vieraillessaan Suomessa keskiviikkona.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen kertoo, että sähköisten viisumien voidaan odottaa otettavan käyttöön lokakuussa.

Hänen mukaansa Suomi on vastaanottanut Venäjän federaation presidentin heinäkuussa antaman ukaasin, jonka mukaan Venäjän hallituksen on 1. lokakuuta annettava lista kansallisuuksista, joille e-viisumeita myönnetään ja rajanylityspaikoista, joilla e-viisumi hyväksytään.

— Kun tällainen lainsäädäntö on tehty, uskon, että se myös tulee voimaan. Ei ole mitään syytä olettaa, että sähköisiä viisumeita ei otettaisi silloin lokakuussa käyttöön.

Ukaasin mukaan e-viisumeista ei peritä konsulimaksua, joten ne ovat hakijalleen maksuttomia. Tuominen huomauttaa, että sähköiset viisumit ovat olleet Venäjällä käytössä kaukoidässä jo aiemminkin.

Rajanylitysliikenteen kasvuun vaikuttaa Kimmo Sainion mukaan se, kuinka helposti e-viisumin saa ja kuinka usein sitä on mahdollista hakea.

— Jos e-viisumi on helppo saada ja käsittelyaika on lyhyt, on selvää, että ne tulevat lisäämään sekä suomalaisten, että loma-aikoina muidenkin EU-kansalaisten rajanylityksiä.

Sainio arvelee, että e-viisumin käyttöönotto aiheuttanee alkuvaiheessa piikin rajanylityksiin, mutta varsinaiset vaikutukset näkyvät vasta seuraavana kesänä.

— Ne, ketkä matkustavat muutenkin paljon rajan yli, käyttävät jatkossakin todennäköisesti normaalia Venäjän monikertaviisumia.

E-viisumien käyttöönotto ei Sainion mukaan vaikuta merkittävästi rajan toimintaan Suomessa. Esimerkiksi rajatarkastuskäytännöt tullaan jatkossa toteuttamaan kuten nykyisinkin.

— Henkilöresursseja on tietenkin varattava riittävästi. Aika näyttää, miten paljon e-viisumit vilkastuttavat liikennettä, ja miten siihen sitten tulee reagoida.