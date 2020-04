Koronavirustarjuntojen määrä ennallaan 14:ssä, Etelä-Karjalassa tehty nyt 1 000 koronatestiä

Etelä-Karjalassa tehtiin 39 koronavirustestiä tiistaina. Varmistettuja koronatartuntoja on edelleen 14, ja sairaalahoidossa on kaksi potilasta. Tiedot selviävät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) keskiviikkona päivitetystä tilannekuvasta.

Varmistettuja koronavirustartuntoja on todettu viimeksi 9. huhtikuuta, eli edellisestä varmistetusta koronatartunnasta on jo 20 päivää.

Eksoten mukaan tilanne on rauhallinen ja alueellinen valmius hyvä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Etelä-Karjalassa on nyt tehty 1 006 koronatestiä. 100 000 asukasta kohti se tarkoittaa 787,4:ää testiä. Esimerkiksi Uudellamaalla vastaava luku on 2554,9 testiä 100 000 asukasta kohti. Uudellamaalla testejä on tehty yli 43 000.