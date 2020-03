Pihamuusikon voi tilata keikalle ikkunan alle – Etelä-Saimaa kokoaa listaa ilmaisista avuntarjoajista, kerro vinkkisi meille

”Onko läheisesi yksin erityksissä tai oletko itse karanteenissa? Tilaa pihamuusikko. Voit avata ikkunan tai seisoa ovensuussa, pihamuusikko pitää turvavälin.”

Näin mainostaa Imatran seurakunta, jonka kanttori Heini Vesterinen on pistänyt pika-aikataululla pystyyn pihamuusikkopalvelun.

–Tuntuu pahalta etenkin niiden ihmisten puolesta, jotka joutuvat olemaan eristyksissä aivan yksin.

Koska ihmiset eivät koronan takia voi tällä hetkellä kokoontua kirkollisiin tapahtumiin, kanttori päätti viedä musiikkia ihmisten luo. Monet muusikot ovat tehneet samoin maailmalla. Koska koteihin ei ole nyt menemistä, muusikko voi ilahduttaa soittamalla ja laulamalla ulkona.

Vaikka pihamuusikkopalvelu on upouusi, Vesterisellä on jo ollut tällä viikolla poikkeuksellisen koskettavia laulukeikkoja.

Lapsenlapsi lähetti musiikkitervehdyksen

Keskiviikkona kanttori kävi kollegansa ja aviomiehensä Johannes Vesterisen kanssa kajauttamassa Karjalaisten laulun imatralaisen kerrostalon parvekkeen alla.

–Talossa asuu kotikaranteenissa oleva vanha pariskunta, jonka lapsenlapsi halusi lähettää heille musiikkitervehdyksen. Isovanhemmat tulivat parvekkeelle kuuntelemaan ja kyyneleethän siinä nousivat silmiin, Vesterinen kertoo.

Edellisenä päivänä Vesteriset kävivät koko viisihenkisen perheen voimin laulattamassa eristyksissä olevan senioritalon Immalan loisteen asiakkaita. Asiakkaat lauloivat parvekkeella, muusikot säestivät ulkona.

–Immalan loiste -ideaa on tarkoitus laajentaa muihinkin palvelutaloihin, kunhan alkukaaos on selätetty, Vesterinen sanoo.

Pihamuusikoiden valikoimassa on yhdentoista kappaleen lista, josta tilaaja voi valita mieleisimmän. Mukana on Karjalaisten laulun lisäksi muun muassa tuttuja virsiä tai esimerkiksi kaikille tuttu valssi Kultainen nuoruus. Musiikkitervehdyksen tilaaminen on maksutonta.

Haluaisitko sinä auttaa?

Vesteriset pyrkivät auttamaan ja piristämään musiikin avulla.

Tulevina viikkoina etenkin eristyksessä asuvat ikäihmiset tarvitsevat paljon muutakin apua.

Se on myös jo tullut selväksi, että eteläkarjalaisilta löytyy roppakaupalla auttamishalua.

Haluaisitko sinäkin tarjoa apuasi?

Lähetä yhteystietosi Etelä-Saimaaseen

Etelä-Saimaa kokoaa verkkosivuilleen jatkuvasti päivittyvän listan, jossa eteläkarjalaiset voivat tarjota korona-apua esimerkiksi kotikaranteenissa oleville. Listaan kootaan ainoastaan maksuttomia avuntarjouksia, ei kaupallisia palveluita.

Jos haluat tarjota apuasi, ota sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen tapahtumat@esaimaa.fi.

Kerro viestissä koko nimesi ja puhelinnumerosi. Kerro myös mahdolllisimman konkreettisesti se, millaista apua olisit valmis tarjoamaan. Voitko käydä esimerkiksi riskiryhmäläisen puolesta kaupassa tai ulkoiluttaa koiraa? Kerro myös, missä kunnassa asut ja mille alueelle siellä olet valmis apusi ulottamaan.

Etelä-Saimaa kokoaa viesteistä selkeän listan, jonka avulla apua tarvitseva voi olla itse suoraan yhteydessä avuntarjoajiin.