Nuorisotyö jalkautuu aiempaa ponnekkaammin Lappeenrannan kaduille kesällä.

Jalkautuva nuorisotyö kulkee nuorten suosimilla ajanviettopaikoilla kaupungin keskustassa ja eri kaupunginosissa noin kymmenen aikuisen voimin kesäkuussa ja elokuussa perjantaisin. Koulujen päättäjäispäivänä lauantaina 1. kesäkuuta jalkautuvassa nuorisotyössä ovat mukana myös vapaaehtoiset, joten kaupungilla päivystää lähes 40 aikuista nuorten tukena.

Lappeenrannan kaupungin etsivän nuorisotyön työntekijä Jonna Huttunen kertoo, että jalkautuvaan työhön panostetaan enemmän, jotta saataisiin kartoitettua nuorten oleskelupaikkoja sekä koottua kaduilta saatava tieto kaikkien nuorten parissa toimivien käyttöön.

Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimen ja etsivän nuorisotyön lisäksi nuorten pariin perjantai-iltaisin lähtee työntekijöitä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ehkäisevästä päihdetyöstä, seurakunnan erityisnuorisotyöstä sekä tyttö- ja naistoiminnan yhdistys Niceheartsista.

Huttusen mukaan jalkautuvaa nuorisotyötä on aiemmin Lappeenrannassa tehty eri tahojen toimesta erillään toisistaan tietämättä.

— Emme tiedottaneet toisiamme, mutta nyt työtä tehdään yhdessä, Huttunen sanoo.

Kaupungin nuorisotyö ei ole viime vuosina päivystänyt kaduilla iltaisin, vaan se järjesti nuorille mahdollisuuden pelien pelaamiseen Myllysaaressa päiväsaikaan kahtena edellisenä kesänä.

— Joissakin kaupungeissa jalkautuvaan nuorisotyöhön on panostettu enemmän. Meillä se on ollut vähäistä, kun on tehty jotain muuta, Huttunen sanoo.

Huttusen mukaan idea monta tahoa yhdistävästä jalkatuvasta nuorisotyöstä syntyi viime talvena.

Kaupungin nuorisotyö toteutti kauppakeskus Isossa-Kristiinassa nuorisolle kyselyn, jossa kartoitettiin kauppakeskuksessa päivystämisen tarvetta. Nuorten puolelta tarvetta ei ilmennyt, joten nuorisotoimi päätti jalkautua kaupungille.

Taloudellisesti jalkautuvaan työhön ei satsata ylimääräistä. Huttusen mukaan työ kustannetaan nuorisotoimen määrärahoista ja Eksote on luvannut maksaa jalkautujien kulkemiseen tarkoitetun taho-auton polttoainekulut.

Taho-auto on Eksoten lapsi- ja perhepalveluiden auto, jolla esimerkiksi koulukuraattorit ja erityisopettajat voivat tarvittaessa kyyditä oppilaita.

— Liikumme autolla keskustan ulkopuolelle esimerkiksi Sammonlahteen ja Lauritsalaan, Huttunen sanoo.

Jalkautuvan nuorisotyön käytössä tahoautosta löytyy ensiapulaukun lisäksi vettä ja suolaista naposteltavaa, mutta kyytiä sillä ei saa.

— Kyytiin ottaminen vaatisi erilliset kuljetusluvat, Huttunen sanoo.

Jalkautuva nuorisotyö liikkuu Lappeenrannassa 1.6., 7.6., 14.6., 28.6. sekä 9.8. ja 16.8.