Asuntopalvelu myi Tyysterniemen vuokrakerrostalot jyväskyläläisfirmalle — Nyt vuokralaiset pelkäävät muutoksia, mutta omistaja vakuuttaa kaiken säilyvän ennallaan Uusi omistaja aikoo korjata Happotien asuntoja jollain aikavälillä. Marleena Liikkanen Riina Levelän mukaan hänen yli 70-neliöinen asuntonsa palvelee häntä hyvin, koska se on edullinen ja tilava. Levelä pyörittää asunnossaan tatuointistudiota.

Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy on myynyt neljä vuokrakerrostaloa jyväskyläläiselle Nordic Business Investments -asuntosijoitusyritykselle. Myydyistä kerrostaloista kolme sijaitsee Tyysterniemen Happotiellä (Happotie 9, 11 ja 13) ja yksi Skinnarilan Orioninkadulla (Orioninkatu 7).



Asuntopalvelun toimitusjohtaja Martti Mäkelä kertoo, että asukkaiden vuokrasopimukset siirtyivät kaupan myötä Lappeenrannan Asuntopalvelulta uudelle omistajalle.

— Vuokrasopimukset jatkuvat entisellään. Talojen asukkaille tämä ei aiheuta muita näkyviä muutoksia kuin sen, että vuokra maksetaan jatkossa eri tilinumeroon. Asukkaille on mennyt asiasta tiedote, Mäkelä sanoo.

Asukkaat murehtivat tulevaa: "Nyt on stressi siitä, mitä tapahtuu"

Omistajanvaihdos huolettaa Tyysterniemen Happotie 11:n vuokralaisia, vaikka entinen ja uusi omistaja vakuuttavat asioiden pysyvän ennallaan. Happotien talojen asukkaat kertovat, että tähän saakka tieto muutoksista on kulkenut hitaasti ja myöhään.

— Viikko sitten tuli tiedote, että asunnot on myyty. Nyt on stressi siitä, mitä jatkossa tapahtuu ja tuleeko jossain vaiheessa irtisanomisilmoitus postiluukusta. Katselen varmuuden vuoksi asuntoja, mutta on hankala löytää toista näin isoa ja edullista, kertoo Riina Levelä, joka asuu vuokralla 74-neliöisessä asunnossa 6-vuotiaan poikansa kanssa ja pyörittää siellä tatuointistudiota.



— Poikani lähtee kouluun, ja tässä asuu paljon samanikäisiä lapsia. Olisi harmi, jos yhteisö hajoaisi, Levelä pohtii.

Marleena Liikkanen Myydyistä kerrostaloista kolme sijaitsee Tyysterniemen Happotiellä.





Asumisensa tulevaisuutta murehtii myös Raija Nupponen, jonka koti on pari kerrosta ylempänä kuin Levelän.

— Olen asunut tässä 45 vuotta, ja tämä tuntuu kodilta. Kun kuulin, että asunnot aiotaan myydä, tuli paniikki, että pitääkö tästä lähteä. Tytär on sanonut, että muuta Lauritsalaan. Mutta en halua sinne, kun siellä haisee ja kolisee, Nupponen sanoo.



Kotiin on vuosien varrella kertynyt paljon kirjoja, valokuvia ja muuta tavaraa.

— Nopea muutto olisi hyvin hankala. Kuka nämä tavarat kantaisi?

Ensisijaisesti tulemme tekemään taloyhtiöihin liittyviä korjauksia. - Jyri Lindén

Happotien talojen rappukäytävät näyttävät kulahtaneilta, ja kiviportaista on murentunut paloja.



Asuntopalvelu katsoo, että asunnot ovat huonokuntoisia ja vaativat peruskorjausta. Jyväskyläläisen Nordic Business Investmentsin toimitusjohtaja Jyri Lindén kertoo, että asunnoissa tehdään niiden vaatimia korjauksia jollain aikataululla.

— En osaa sanoa, mikä korjausten aikajänne on. Ensisijaisesti tulemme tekemään taloyhtiöihin liittyviä korjauksia. Käsitykseni on, että asunnot ovat perus- tai huonokuntoisia sisältä.



Nordic Business Investments Oy on asuntosijoittamiseen erikoistunut yhtiö, joka ostaa, vuokraa, hallinnoi ja myy kiinteistöjä ympäri Suomea.

— Lappeenrannassa on aika normaali tilanne. On isot remonttivelat päällä, ja kaupungin on fiksua lähteä myymään asuntoja, Lindén sanoo.

Marleena Liikkanen Raija Nupponen kertoo, ettei osaisi asua muualla kuin Happotiellä, jossa hänen mielestään on rauhallista ja mukavat kävelyreitit.

Kauppasumma käytetään uusien talojen rakentamiseen ja vanhojen peruskorjaamiseen

Lappeenrannan Asuntopalvelu haki vapautusta ara-vuokra-asuntojen rajoituksista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta ARA:lta.

— Tällaisella paikkakunnalla, jossa ei ole suurta tarvetta rakentaa uutta, ARA suosittelee, että myydään vanhoja asuntoja. Kun myydään vanhoja asuntoja pois, saadaan kaupunkiin uusia vuokra-asuntoja. Vanhat jäävät markkinoille, ja myyntihinnalla rakennetaan uusia vuokrataloja, Mäkelä sanoo.



Kaupat solmittiin helmikuun puolivälissä. Osapuolet eivät kerro kauppasummaa.

— Summa pitää käyttää uusien talojen rakentamiseen tai vanhojen peruskorjaamiseen, tämä sanotaan ARA:n säännöissä. Aiomme käyttää summan lähinnä uusien kohteiden omarahoitusosuuksiin, Mäkelä kertoo.

Mäkelän mukaan Lappeenrannan Asuntopalvelulla on suunnitteilla uusia kerrostaloja Tyysterniemeen.