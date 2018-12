DanceMix on monelle lappeenrantalaiselle yhä tuntematon tanssikoulu, koska opetuskieli on pääosin venäjä. Tanssi- ja laulustudio juhlii syntymäpäiviään Lappeenranta-salissa lauantaina.

Tiesittekö, että Lappeenrannassa on jo viiden vuoden ajan toiminut tanssikoulu, jonka oppilaat kiertävät säännöllisesti kansainvälisiä tanssi- ja laulukilpailuja?

Kyse on DanceMix-studiosta, jonka venäläinen koreografi, tanssinopettaja ja entinen kilpavoimistelija Anna Chudinova perusti muutettuaan Lappeenrantaan. Myöhemmin studion toiseksi opettajaksi tuli Elena Kontinen, joka opettaa laulua niin lapsille kuin aikuisille.

Suurelle osalle lappeenrantalaisista DanceMix saattaa olla yhä aika tuntematon. Studion oppilaat ovat pääosin lapsia, joiden perheessä ainakin toinen vanhempi puhuu venäjää. DanceMixissä opiskelee nykyään noin 60 harrastajaa.

Moni on silti saattanut törmätä DanceMixin lahjakkaisiin lapsiin esimerkiksi Lappeenrannan kauppakeskuksissa ja erilaisissa tapahtumissa.

Kilpailut oleellinen osa opetusta

DanceMix-studiossa esiintymiseen suhtaudutaan hyvin monipuolisena kokonaisuutena. Monet oppilaista käyvät sekä tanssi-että laulutunneilla. Osa opiskelee lisäksi näyttelemistä.

Jos yksi lapsista esittää esimerkiksi soololaulunumeron, muu ryhmä voi toimia esityksessä taustatanssijoina.

Chudinovan mukaan esiintymiset ja kilpailut ovat olennainen osa DanceMixin opetusta.

— Esiintymiskykyä oppii vain esiintymällä ja kilpailuissa on motivoivaa nähdä muita hyviä tanssijoita ja laulajia. Se auttaa asettamaan omankin riman korkealle ja kannustaa treenaamaan entistä kovemmin.

Tänä vuonna DanceMixin ryhmät ovat kilpailleet useita kertoja Pietarissa ja lisäksi muun muassa Moskovassa, Latviassa ja Valko-Venäjällä. Välillä lapset pääsevät myös pietarilaiseen ammattistudioon tekemään Youtube-tallenteita.

Anna Chudinovan DanceMix-studion oppilasmäärä on hiljalleen kasvanut. Toisena opettajana on Elena Kontinen.

— Kunkin oppilaan kohdalla mietitään toki erikseen, mitkä ovat hänen tavoitteensa. Kaikki lapset eivät halua treenata kunnianhimoisesti ja kiertää kilpailuissa, Chudinova sanoo.

Kilpailumatkat eivät olet halpoja ja ne jäävät vanhempien kustannettaviksi.

— Kilpailisimme vielä nykyistäkin enemmän, jos se olisi taloudellisesti mahdollista, Chudinova sanoo.

Harrastavien lasten vanhemmat ovat joka tapauksessa tiiviisti mukana DanceMixin toiminnassa. Osa opiskelee itsekin laulua ja osa taas kuuluu Superäidit-tanssiryhmään.

DanceMixin ryhmät harjoittelevat Kesämäen päiväkodilla ja Monarilla. Elena Kontinen antaa laulunopetusta pääasiassa kotonaan. Chudinovan toiveena on, että jossain vaiheessa studio saisi hankittua vakituiset, omat tilat.

Elena Kontinen ja Anna Chudinova vastaavat opetuksesta.

Omatkin lapset mukana

Anna Chudinova on alun perin Pietarista kotoisin oleva tanssiteatterin ammattilainen, joka on venäläisen miehensä ja kahden lapsensa kanssa kotiutunut hyvin Lappeenrantaan.

— Tämä on ihanan rauhallinen kaupunki. Pienessä kaupungissa on paljon helpompi toimia kuin esimerkiksi Pietarissa, mutta silti täällä on kaikki tarvittava.

Chudinovan oma tytär, yhdeksänvuotias Daria Hanke, on yksi tanssistudion tähtioppilaista, joka on menestynyt kansainvälisissä kilpailuissa. Pikkulasten ryhmässä opiskelee myös Chudinovan kaksivuotias poika.

— Hän on jo mukana joulunäytöksessä esiintyjänä.

Diana Burtovski käy Kimpisen viidettä musiikkiluokkaa. Videolla hän esiintyy kansainvälisissä laulukilpailuissa. Jos alla oleva video ei näy, voit katsoa sen täältä.