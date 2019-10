Perheen perustaminen oli aina selvää imatralaispariskunnalle — Neljän lapsen vanhemmat pitävät nuoria aikuisia liian urakeskeisinä: ”Mitäs sitten, kun ikä tulee vastaan eikä enää voi saada lapsia?”

Alle vuoden ikäinen Mauno-koira hyppii olohuoneen lattialla Eliaksen, 1, ja Veikon, 5, leikkikaverina. Imatralaisten veljesten runsaan viikon ikäinen pikkusisko tuhisee äitinsä Tiina Lautiaisen, 35, sylissä eikä välitä ympärillään olevasta hälinästä. Perheen esikoispoika Valtteri, 11, on juuri lähtenyt kouluun.

— Kiireisin hetki päivästä on yleensä siinä aamupalan ja iltapalan välissä, isä Kyösti Lautiainen, 36, heittää ja nostaa samalla pudonneen lelun sohvan takaa.



Neljän lapsen perheessä aamut sujuvat nyt tavanomaista helpommin, sillä isyysvapaalla oleva Kyösti-isä pystyy auttamaan lastenhoidossa parin viikon ajan enemmän. Tukiverkostoja perheen ympärillä on muutenkin riittävästi, sillä Tiinan sisko ja ystävät asuvat lähellä.

— Jos olisimme muuttaneet Etelä-Karjalaan muualta, voisi olla vaikea löytää tukiverkkoja. Perhekerhoja ja tukea suunnataan usein vain ensimmäisen lapsen saaneille, Tiina Lautiainen pohtii.