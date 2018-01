Imatran poliisivankilaan otettu turvapaikanhakija syyttää huonosta kohtelusta — Poliisin näkemys ja sosiaalisen median viesti kaukana toisistaan Anssi Kemppinen

Imatran poliisivankilaan säilöön otettu irakilainen mies syyttää vartijoitaan huonosta ja lakia rikkovasta kohtelusta.

Miehestä on tehty toinen täytäntöönpanokelpoinen päätös, jolla hänet voidaan poistaa maasta. Säilöönotto on ulkomaalaislakiin perustuva toimenpide.

Turvapaikanhakija syyttää vartijoita siitä, että ei ole saanut lääkettä maksasairauteensa. Syytöslistalla on viivyttely puhelimen lataamisessa, että mies ei ole päässyt ottamaan yhteyttä lakimieheensä.

Viime tiistaista lähtien Imatran poliisivankilassa pidetty mies on saanut äänensä kuuluviin, kun hänen ystävänsä kävivät tapaamassa miestä ja levittivät omien verkostojensa kautta tietoa tapahtuneesta.

Sen jälkeen miehen kertomia kokemuksia jaettiin sosiaalisessa mediassa.

Rikoskomisario Saku Tielinen Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen ulkomaalaisyksiköstä sanoo kertomuksen pitävän pääpiirteissään paikkansa.

— Imatran poliisivankilassa on yksi henkilö, koska Joutsenon säilöönottoyksikössä ei tällä hetkellä ole tilaa. Häntä on käyty tapaamassa viikonlopun aikana. Kertomuksen yksityiskohdat poikkeavat kuitenkin paljon siitä, mikä on poliisin näkemys. Poliisilaitos kyllä selvittää, onko menetelty väärin, Tielinen kommentoi tapausta.

Säilöönotettujen henkiköiden kohtelusta on säädetty omalla lailla. Sitä sovelletaan myös poliisivankiloissa.

Sen lisäksi heihin voidaan soveltaa tutkintavankeja koskevia määräyksiä siltä osin, kuin asiasta ei ole mainintoja erityslaissa.

Poliisivankilan hallinnollisista asioista on oma järjestyssääntönsä.

— Jos näitä on rikottu, kyse on virkavelvollisuuden laiminlyönnistä, Tielinen selvittää tilannetta yleisellä tasolla.

Esiin tulleen tapauksen selvittäminen tarkoittaa keskusteluja poliisivankilan henkilökunnan kanssa.

Tiukan yksityisyyden suojan takia poliisi ei kommentoi yksittäisten turvapaikanhakijoiden asioita.

Tämän takia poliisilta ei saa tietoa siitä, minkä takia irakilainen on otettu säilöön.

Facebook-päivityksen tehneen Mirka Seppälän käsitys on, että toimenpide liittyy miehen maasta poistamiseen tai sen valmisteluun.