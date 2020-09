Oma-säästöpankki ennakoi koko vuoden tuloksen olevan viime vuotta parempi

Oma-säästöpankki antoi keskiviikkona positiivisen tulosvaroituksen. Pankin mukaan sen liiketoimintavolyymit ja ansainta ovat jatkaneet vahvaa kasvua sekä kustannustehokkuus on parantunut.

Pankki arvioi nyt, että sen tämän vuoden tulos ennen veroja ylittää viime vuoden 32,7 miljoonan euron tason. Yhtiö ennustaa, että sen liiketoimintavolyymit kasvavat tänä vuonna vahvasti talouden epävarmasta ympäristöstä huolimatta.

Oma-säästöpankki perui maaliskuussa koko vuoden tulosta koskevan ennusteensa koronaviruspandemian aiheuttaman epävarmuuden vuoksi.

– Tuloksentekokykymme on ylittänyt koronakriisiä edeltäneen edellisen huipputason. Ansaintamme on kehittynyt vahvasti molemmissa päätulonlähteissä, sekä korkokatteessa että palkkiotuotoissa, ja samalla operatiivisten kustannusten hallinnassa on onnistuttu hyvin, toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi sanoo yhtiön pörssitiedotteessa.

Oma-säästöpankilla on noin 140 000 asiakasta ja 300 työntekijää. Konttoreita on eri puolilla Suomea yhteensä 32. Pankilla on konttorit Lappeenrannassa ja Imatralla.