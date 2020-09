Kouluruoka ei ole vielä kuljetettu kenellekään oppilaalle kotiin. Lappeenrannassa on yksittäisiä oppilaita, jotka eivät nyt osallistu lähiopetukseen.

Lappeenranta alkaa jakaa karanteenissa oleville oppilaille kouluruoan kotiin.

Opetustoimi kertoo asiasta huoltajille lähetetyssä Wilma-viestissä, jossa kerrotaan koronatilanteeseen varautumisesta.

Karanteeniin määrätyille oppilaille tai riskiryhmään kuulumisen tai perheenjäsenen riskiryhmään kuulumisen vuoksi kotona opiskeleville oppilaille kuljetetaan valmiiksi pakatut ruoka-annokset kaksi kertaa viikossa kotiin. Toimituksesta pitää sopia oppilaan koulun keittiötoiminnasta vastaavan kanssa.

– Heidän täytyy välttää kontakteja ja pysyä kotona, siksi heille toimitetaan ruuat kotiin, Lappeenrannan kaupungin opetustoimenjohtaja Mari Routti kertoo.

Vielä toistaiseksi ruoka-annoksien kuljettamista kotiin ei ole tehty.

Tällä hetkellä Lappeenrannassa on vain yksittäisiä oppilaita, jotka eivät osallistu lähiopetukseen.

Routin mukaan kaupunkiin yhteydessä olleet riskiryhmäperheiden huoltajat ovat kertoneet pitävänsä koronatilannetta toistaiseksi niin hyvänä ja koulujen toimia sellaisina, että lapsi voi ainakin toistaiseksi käydä lähiopetuksessa.

Opetustoimi kartoittaa, onko oppilailla tabletti ja nettiyhteys

Jos koronavirustilanne pahenisi, tavoitteena on, että ensimmäisen, toisen ja kolmannen luokan oppilaat sekä erityisen tai perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat kävisivät lähiopetuksessa. Tämä on määritelty laissa.

Muut oppilaat vuorottelisivat etä- ja lähiopetuksessa. Etäopetuksessa olevien oppilaiden ruoka-annokset voisi noutaa koululta kaksi kertaa viikossa.

Opetustoimi on pyytää 4.–9.-luokkalaisten oppilaiden huoltajia vastaamaan kyselyyn, jolla selvitetään, onko oppilailla käytössä esimerkiksi tablettia, älypuhelinta, nettiyhteyttä tai kuvataiteen tai käsityön materiaaleja mahdollista etäopiskelua varten.

– Käsityksemme on, että oppilailla on kattavasti koulusta lainattava laite. Teimme lisähankintoja viime keväänä. Jos on tarvetta, laitehankintoja voidaan tehdä, Routti sanoo.

Lappeenrannassa on yhteensä 6 305 peruskoululaista. Heistä 4.–9.-luokkalaisia on 4 252.