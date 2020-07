Kourulan päiväkotikoulua rakennetaan nyt vauhdilla – Moduulit niin valmiita, että jopa vessapaperitelineet on asennettu valmiiksi

Päiväkodin luovutus on 14. elokuuta.

Uusi päiväkotikoulu Lappeenrannassa nousee parhaillaan vauhdilla Kourulaan. Tilaelementtikoulun toimittaja FM-Hausin asiakkuuspäällikkö Erge Reinvald kertoo, että ensimmäiset moduulit tuotiin paikalle eilen keskiviikkona.

– Ne oli tosin jo kuljetettu aiemmin Lappeenrannan raviradalle, joka toimi välivarastona.

Tähän mennessä rakennusvaihe on edennyt alkuperäisen aikataulun mukaan. Kourulan päiväkodin luovutuksen on määrä olla 14. elokuuta.

Uuden päiväkotikoulun hinta on noin 2,3 miljoonaa euroa. Lappeenrannan kaupunki vuokraa tilat FM-Hausilta, ja vuokrahinta on noin 21 500 euroa kuukaudessa ensimmäisten seitsemän vuoden aikana.

Kimmo Metsälä Elementit on tehty pitkälle valmiiksi jo ennen kuljetusta Jokioisilta Lappeenrantaan.

Elementit tehty pitkälle valmiiksi jo ennen kuljetusta

Päiväkotikoulun tilaelementit on tehty valmiiksi niiden toimittajan kotipaikkakunnalla Jokioisilla, josta ne kuljetetaan Lappeenrantaan.

– Siellä on kaikki tehty jo siihen malliin, että kun ne tulevat paikan päälle Lappeenrantaan, jopa vessapaperitelineet on asennettu valmiiksi, Reinvald kertoo.

Kuljetetut elementit yhdistetään paikan päällä. Reinvald kertoo, että asennuksia on tehy eilisen ja tämän päivän aikana, ja niitä jatketaan tulevina päivinä. Päiväkodin loppuviimeistelyyn jää aikaa neljästä viiteen viikkoa.

Jokioisilta kuljetetut elementit ja materiaalit on Reinvaldin mukaan valvottu siten, että sisäilma- ja kosteusseikat on otettu huomioon jo moduulien rakennusvaiheessa, sekä kuljetuksen aikana. Lisäksi paikalla on myös antureita, jotka mittaavat jatkuvasti, etteivät elementit missään kohtaa altistu kosteudelle esimerkiksi mahdollisen sateen vuoksi.

Kimmo Metsälä Päiväkodin käyttäjien on tarkoitus päästä uusiin tiloihin syyskuun alussa.

Toimitilajohtaja Katri Tolvanen Lappeenrannan Toimitilat Oy:stä kertoo, että uuden päiväkotikoulun on tarkoitus olla käytössä syyskuun alussa. Päiväkotiin valmistuu tilat viidelle ryhmälle. Tiloja tulevat käyttämään Kourulan alueen lapset. Tiloihin siirtyvät käytännössä ryhmät vanhasta Kourulan päiväkodista, sekä ne ryhmät, jotka ovat olleet evakossa Tykin päiväkodissa.