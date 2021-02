Joutsenon vastaanottokeskuksessa on turvapaikanhakijoita vähemmän kuin aikoihin – Venäjän levottomuudet eivät ole näkyneet toiminnassa

Joutsenon vastaanottokeskuksen asiakkaina on paljon venäläisiä turvapakanhakijoita.

Venäjällä viime viikkoina koetut levottomuudet eivät ainakaan vielä näy Joutsenon vastaanottokeskuksen arjessa.

Näin sanoo vuoden alussa johtajana Konnunsuolla aloittanut Antti Jäppinen.

Venäjällä on kuohunut Aleksei Navalnyin vangitsemisen ja näytösluontoisen oikeudenkäynnin jälkeen. Mielenosoituksiin osallistuneita kansalaisia on otettu talteen väkivaltaisesti, ja presidentti Vladimir Putinin vastaisia mielipiteitä on tukahdutettu.

Jäppisen mukaan maahanmuuttoviranomaiset ovat noteeranneet Venäjän levottomuudet.

Joutsenon vastaanottokeskuksen asiakkaina on paljon venäläisiä turvapakanhakijoita, mutta ainakaan vielä liikehdinnästä Venäjän suunnalta Suomeen ei ole merkkejä.

– Asioista keskustellaan, ja eri viranomaiset ovat tehneet koko ajan analyysiä Venäjästä. Toistaiseksi tämä ei ole näkynyt meillä eikä muuallakaan Suomessa, Jäppinen sanoo.

Joutsenon avoimen puolen noin 300 paikasta noin 130 on käytössä.

– Juuri nyt uusia turvapaikanhakijoita tulee vähemmän kuin pitkiin aikoihin. Viimeksi joskus 1990-luvulla on ollut näin hiljaista.

Tähän vaikuttaa koronavirus, joka rajoittaa liikkumista rajojen yli eri puolilla maailmaa. Paineita voi olla edelleen erityisesti Turkissa ja Pohjois-Afrikassa.

Venäläisten lisäksi Joutsenossa on turvapaikanhakijoina noin 30 eri kansallisuuden edustajaa.

Viime aikoina väkeä on tullut lähinnä Kyprokselta ja Maltalta EU:n sisäisinä siirtoina. Taustalla on hallituksen päätös vuoden takaa siitä, että Suomi vastaanottaa 175 haavoittuvassa asemassa olevaa turvapaikanhakijaa Välimeren alueelta.

Mika Strandén Antti Jäppinen sanoo, että Joutsenon vastaanottokeskuksen vankila-hengestä on päästy irti viime vuosien aikana. Miljöö muistuttaa silti entisestä.

Joutsenon vastaanottokeskus on toiminut Konnunsuon vanhalla vankila-alueella vuodesta 2012. Se työllistää noin 70 henkilöä.

Joutseno pysyy Jäppisen mukaan tulevaisuudessakin keskeisenä paikkana vastaanottokeskusten verkostossa, vaikka turvapaikanhakijoiden vähennyttyä vastaanottokeskuksia on lakkautettu.

Vastaanottokeskuksen lisäksi Konnunsuolla sijaitsee säilöönottoyksikkö ja valtakunnallinen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä.

Joutsenolla on strategisesti tärkeä sijainti Venäjän rajan lähellä.

– Kaakonkulmalla on kolme rajanylityspaikkaa ja miljoonakaupunki Pietari rajan toisella puolella. Meillä on kymmenen minuutin matka Nuijamaalle, jos jotain tapahtuu, Jäppinen sanoo.