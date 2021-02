Liike Nyt rantautui Lappeenrantaan ja Imatralle – "Muutaman oman ehdokkaan läpisaamiseen tähdätään", kertoo paikallisyhdistystä luotsaava Jarno Repo

Anu Kiljunen Kansanedustaja Harry Harkimo uskoo, että Liike Nyt puhuttelee ja saa kannattajikseen ihan tavallisia ihmisiä.

Liike Nyt -puolue on perustanut paikallisyhdistyksen Lappeenrantaan ja Imatralle. Puolueen puheenjohtaja ja ainoa kansanedustaja Harry Harkimo on viime viikkoina kahvitellut vastaavissa tilaisuuksissa myös Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Lappeenrannan ja Imatran yhdistys on koko maan 23:s.

Tuore puheenjohtaja Jarno Repo edustaa toistaiseksi suurimmaksi osaksi yrittäjätaustaista jäsenkuntaa. Hän uskoo, että täkäläisiä kannattajia alkaa löytyä lisää eri ammattikuntien edustajista, kunhan toimintaa viritellään alkua pitemmälle.

– Olen itse alle kolmekymppinen ja paikallisyhdistyksessä on jo valmiiksi hyvin kattavasti myös eri-ikäisiä ihmisiä.

Repo huomauttaa kiinnostuneensa Harkimon ajatuksista ja avauksista.

– Ne eivät ole niin hankalasti sulateltavia kuin toisilla poliittisilla puolueilla.

Harry Harkimo linjaa, että Liike Nyt ei ole sidoksissa muiden poliittisten puolueiden aatemaailmoihin. Siten se voi vapaasti ajaa niitä asioita, joita oma jäsenistö pitää kannattavina tai voi asettua myös tukemaan toisten puolueiden hyviä esityksiä.

Päätöksenteko tapahtuu keskustelun jälkeen jäsenistön kesken puolueen avoimessa nettiparlamentissa.

Jarno Revon mukaan paikallisyhdistys ei ole vielä listannut teemoja, joilla se lähtee kuntavaaleihin Lappeenrannassa ja Imatralla.

– Uskon kuitenkin, että meillä on oikeasti tilausta ja muutaman oman ehdokkaan läpisaamiseen tähdätään.

Ehdokkaiksi kevään kuntavaaleissa ovat tähän mennessä lupautuneet Jarno Revon lisäksi Juha Hentula, Antti Ruokolainen, Päivi Tikka ja Jere Välimaa.

Päivi Tikka on ollut mukana kymmenen vuotta Lappeenrannan kunnallispolitiikassa keskustapuolueen riveissä.