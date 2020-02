Uutisvuoksen ja Etelä-Saimaan keskustelutilaisuudessa kaupunkilaisten kysymyksiin vastaavat päättäjät, virkamiehet ja kuntalaisaktiivit. Keskustelu on seurattavissa myös livenä verkkosivuilla.

Kansalaiskeskustelu Imatran uimahallin ja urheilutalon kohtalosta käy kovilla kierroksilla. Marraskuussa kaupunginhallitus linjasi molemmille kiinteistöille purkutuomion. Nyt päätös on alkanut hiertää poliitikkojen mieltä ja rakennusten kunnosta halutaankin tietää lisää.

Yhtenä syynä on voimakas kansalaispalaute. Uuden uimahallin sijoituspaikaksi on visioitu Mansikkalan rinnalla myös Ukonniemeä, mikä on nostattanut vastustusta aina kuntalaisadressia myöten.

Mansikkalan koetaan olevan lähempänä asutusta ja kouluja. Ukonniemessä uudet hallit taas saattaisivat tuoda urheiluturisteja, jotka osallistuisivat raskaan investoinnin maksamiseen.

Isojen kouluhankkeiden keskellä olevan Imatran maksukykyä onkin jo ehditty myös epäillä. Onko kaupungilla rahaa rakentaa uusia halleja? Vai onko väestökadosta kärsivällä Imatralla varaa olla rakentamatta?

Keskiviikkona 19. helmikuuta kello 18 alkaen Teatteri Imatrassa kysytään näitä ja monia muita asioita uusiin liikuntatiloihin liittyen. Vastaamassa kysymyksiin ovat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen, kaupunginvaltuutettu ja Imatran Voiman puheenjohtaja Juuso Häkkinen, yrittäjä, IPS:n puheenjohtaja ja kuntalaisaktiivi Emilio Urpalainen, näyttelijä ja kuntalaisaktiivi Ulla Järnstedt ja Mitra Imatran rakennuttajan toimitusjohtaja Lassi Nurmi.

Uutisvuoksen ja Etelä-Saimaan järjestämän tilaisuuden juontavat toimittaja Anu Pakarinen ja päätoimittaja Mari Pajari. Keskustelua voi seurata myös Uutisvuoksen ja Etelä-Saimaan verkkosivuilla, jossa tilaisuus näytetään suorana lähetyksenä 19.2. kello 18 alkaen.