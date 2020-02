Miehen on maksettava vastapuolen kuluja noin 15 000 euroa korkoineen. Mies vaati noin 145 000 euron vahingonkorvausta alihintaan myydystä kiinteistöstä.

Suomen valtiota vastaan kanteen edunvalvojan huolimattoman toiminnan vuoksi nostaneen lappeenrantalaisen miehen kanne on hylätty. Etelä-Karjalan käräjäoikeus määräsi miehen maksamaan Suomen valtion ja edunvalvojan oikeudenkäyntikuluja yhteensä noin 15 400 euroa korkoineen.

Miehelle määrättiin edunvalvoja vuonna 2015. Mies omisti kiinteistön, jossa oli talo ja varastorakennuksia. Mies ei asunut kiinteistössä vakituisesti.

Kiinteistön pihalla oli runsaasti tavaraa. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi oli useasti vuosien varrella määrännyt jätteiden poistamista pihalta. Ennen edunvalvontaa ympäristötoimi siivotutti kiinteistön kahteen kertaan teettämisuhan perusteella.

Edunvalvoja oli tavannut miehen ja kertonut tälle kiinteistön ostotarjouksista. Mies on sanonut haluavansa tarjota kiinteistöä ystävilleen, mutta tarjouksia ei tullut sovittuna aikana.

Miehen mukaan hän ei kuitenkaan antanut kirjallista lupaa kiinteistön myymiseen. Kiinteistöä ei olisi saanut myydä, koska miehen äidillä oli elinikäinen asumis- ja käyttöoikeus kiinteistöön.

Edunvalvoja myi kiinteistön kiinteistöalan ammattilaiselle toukokuussa 2016.

Kiinteistö myytiin liian halvalla

Miehen mukaan edunvalvoja myi kiinteistön liian halvalla. Myöskään irtaimesta omaisuudesta ei huolehdittu, ja omaisuus hävisi. Hän vaati edunvalvojalta ja Suomen valtiolta vahingonkorvauksena 145 310 euroa korkoineen.

Valtio vastusti miehen vaatimuksia ja vaati kanteen hylkäämistä.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus katsoi, että miestä oli kuultu kiinteistön myyntiin liittyen, ja hän oli ollut myyntiin suostuvainen. Rakennus on ollut asuinkelvoton. Oikeuden mukaan edunvalvoja on pyrkinyt kiinteistön myymisellä huolehtimaan, että miehelle asetetut siivousvelvoitteet hoidetaan. Kauppahinnan on katsottava vastanneen kiinteistön sen hetkistä käypää arvoa.

Äidin elinikäistä käyttö- ja hallintaoikeutta ei ollut kirjattu rasitustodistukseen tai muihin kiinteistöjärjestelmän tietoihin. Näin edunvalvoja ei ole ollut tietoinen oikeudesta.

Käräjäoikeus katsoo, että asiassa on jäänyt näyttämättä, että edunvalvoja olisi toiminut huolimattomasti kiinteistön myynnissä. Koska kanne hylättiin, kanteen nostaneen miehen on maksettava vastaajien oikeudenkäyntikulut.

Muutosta tuomioon voi hakea valittamalla siitä Itä-Suomen hovioikeuteen.