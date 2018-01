Pörssiyhtiö Attendo ja Lappeenrannan palvelukeskussäätiö ovat kaksi suurinta Eksoten vanhuspalveluiden tuottajaa, pieniä paikallisia toimijoita on enää kolme Kaikkiaan Eksotella on 264 ympärivuorokautisen hoidon ostopalvelupaikkaa. Omana toimintana Eksote järjestää tehostettua palveluasumista 690 vanhukselle.

Etelä-Karjalassa hoivapalveluyritys Attendo on vallannut markkinoita voimalla.

Yhtiö on nyt Lappeenrannan palvelukeskussäätiön kanssa yhtä suuri Eksoten vanhuspalveluiden tuottaja. Attendo ja Lappeenrannan palvelukeskussäätiö ovat kaksi suurinta.

Valtakunnallisista toimijoista ikääntyneille asumispalveluja tuottavia yrityksiä ovat Attendon lisäksi Coronaria ja Esperi Care. Muut ovat paikallisia toimijoita, joista pieniä on kolme, kertoo ostopalvelupäällikkö Teija Malinen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä (Eksote).



Muutos on ollut nopeaa, sillä vielä marraskuussa 2016 pieniä palveluntuottajia oli seitsemän. Kaikkiaan Eksotella on 264 ympärivuorokautisen hoidon ostopalvelupaikkaa. Omana toimintana ja omissa tiloissa Eksote järjestää tehostettua palveluasumista 690 vanhukselle.

Vuonna 1985 perustettu Attendo on ensimmäinen julkisia hoivapalveluja vanhuksille tarjonnut yksityinen yhtiö Ruotsissa. Sillä on Pohjoismaissa 510 toimipaikkaa, joissa on yli 19 000 työntekijää. Marraskuussa 2015 Attendo listautui Tukholman pörssiin.