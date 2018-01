Kapeista suikaleista muodostuu arvokas kokonaisuus — Osaa Saimaan kanavan rantametsistä esitetään suojeltavaksi ja Liikennevirastokin suhtautuu myönteisesti Kapeilla kanavan rantakaistaleilla luonto on saanut paikoin rehottaa vuosikymmeniä rauhassa, ja eliöstö on rikasta. Liikennevirasto on valmis suojeluun siellä, missä se kanavan ylläpidon puolesta on mahdollista. Kai Skyttä Uuden kanavan länsirannalla Tuohimäessä metsä on liki aarniometsää.

Saimaan kanavan rantametsistä saatetaan lähivuosina saada täydennystä Etelä-Karjalan harvaan suojelualueiden verkkoon.

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri on esittänyt suojeltavaksi kymmentä erillistä aluetta uuden ja vanhan kanavan rantamilla. Alueiden yhteispinta-ala on noin 124 hehtaaria.

Suojeltaviksi esitetyt alueet ovat Liikenneviraston maita. Virasto suhtautuu asiaan myönteisesti. Kanavan ylläpitoon liittyvät velvoitteet vaikuttavat kuitenkin siihen, kuinka laajalti suojelu voi toteutua.

Osa kohteista on kytköksissä kanavan ylläpitoon, mutta siellä on myös kohteita, jotka voidaan jollain tasolla suojella. — Tero Sikiö

Luonnonsuojelupiiri perustelee esitystään sillä, että Etelä-Karjalassa on vähiten suojeltua metsää koko maassa, vain prosentti. Metsäluonto alueella on köyhtynyt ja monimuotoisuus vähentynyt.

Kanavan varrelle esitetyt suojelualueet ovat kapeita suikaleita, mutta vanhan kanavan idyllin kanssa niistä muodostuisi arvokas kokonaisuus, liitto katsoo. Myös luontoarvoja löytyy.

— Siellä on vuosikymmenet koskemattomana olleita metsiä ja paljon lahopuuta, joissa hyvin monenlaiset eliöt viihtyvät, luontokartoittaja Jari Kiljunen kertoo.

Suojelualueiden ketju tarjoaisi myös ekologisen käytävän Venäjän suuntaan.

Mika Strandén Kanavan vartta kulkeva pyöräilyreitti ohittaa vanhan rullasillan Kansolan läppäsillan kaakkoispuolella. Mahdollinen suojelualue alkaisi rullasillan tienoilta kaakkoon.

Vesiliikenteen ehdoilla edetään

Liikennevirasto neuvottelee paraikaa suojeluesityksestä Metsähallituksen kanssa, jolle suojeltavat alueet siirtyisivät.

— Meille tärkein asia on vesiliikenne. Osa kohteista on kytköksissä kanavan ylläpitoon, mutta siellä on myös kohteita, jotka voidaan jollain tasolla suojella, Liikenneviraston sisävesiväylät-yksikön päällikkö Tero Sikiö sanoo.

Ilmeisin suojelukohde olisi alueista suurin, Nuijamaan Suikista lähelle Kansolaa ulottuva 42 hehtaarin kaistale vanhan kanavan itälaidalla. Metsähallitus on jo tutustunut siihen.

— Kyllä siellä luonnonmetsän rakennepiirteitä löytyy ja suojeluarvoja on olemassa, Metsähallituksen erikoissuunnittelija Arto Vilen toteaa.

Metsänhoitoyhdistys teki alueelle noin vuosi sitten metsäsuunnitelmat, joiden mukaan alue olisi avohakattu. Jari Kiljunen kertoo löytäneensä sieltä poluntapaista ja vanhaa tienpohjaa, joista voisi jalostaa vaikka retkeilyreittiä.

Toinen jo katsastettu paikka on Ruukinlahden alue kanavan länsirannalla. Sikiön mukaan kanavien ylläpito ja suojelu eivät muuallakaan välttämättä sulje pois toisiaan. Muun muassa kanavien luiskia pitää kaikkialla pitää kunnossa.

Leena Sallinen Kansolan kulverttia, eli kohtaa, jossa Soskuanjoki alittaa vanhan kanavan on kuvan ottamisen jälkeen raivattu paremmin esiin.

Myös kaupunki suhtautuu myönteisesti

Ehdotetuista suojelualueista osa sijaitsee Nuijamaantien osayleiskaavan maa- ja metsätalousvaltaisella alueella ja osa virkistysalueella, jolla ympäristön ja maiseman ominaispiirteet pitää säilyttää. Kaava ei ole vielä kokonaan lainvoimainen.

Maakuntakaavassa alueet ovat valtakunnallisesti merkittävää Saimaan kanavan kulttuurihistoriallista ympäristöä. Kanavan varsi on osoitettu myös pyöräilyreitiksi.

Lappeenrannan kaupunginhallitus ja kaupunkikehityslautakunta ovat suhtautuneet suojeluesitykseen myönteisesti. Ehtona on, että vanhoja kanavarakenteita on voitava huoltaa ja tarvittaessa raivata esiin. Suojeluun pitää saada myös museoviraston hyväksyntä.

Mika Strandén Liikennevirasto huolehtii myös vanhan Saimaan kanavan rakenteista.

Ehdotetut suojelualueet etelästä pohjoiseen

1. Vanhan kanavan reunametsä Kansolan sillalta kapulalossille, 42,3 ha. Varttunutta sekametsää, haapoja, kuolleita puita sekä järeitä kuusia. Liito-oravan lisääntymis- ja elinalue, jolta kulkuyhteys Venäjälle.



2. Soskuanjoen, Voimalan—Rajalan alue vanhan kanavan molemmin puolin, 13,7 ha. Varttunutta, monipuolista kuusisekametsää. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalue.



3. Ruukinlahti, uuden kanavan länsiranta, 2,9 ha. Varttunutta kuusivaltaista puronvarsimetsää, seassa muun muassa haapaa. Liito-orava esiintyy alueella.



4. Tuomojan eteläpuolinen alue, uuden kanavan länsiranta, 12,8 ha.Varttunutta kuusivaltaista sekametsää, runsaasti haapaa ja lahopuuta. Osittain luonnontilaisen puron varrella järeää haapaa, kuusia ja isoja harmaaleppiä.



5. Soskuan sulun eteläpuoli, uuden ja vanhan kanavan itäpuoli Kultalasta etelään,15,3 ha. Varttunutta lehtipuuvaltaista sekametsää, vanhoja järeitä haapoja ja lahopuuta.



6. Erä-Eskon alue vanhan ja uuden kanavan välillä Soskuan sulun pohjoispuolella, 24,9 ha. Järeää varttunutta kuusisekametsää, paljon isoja haapoja ja tammia, joista järeimpien läpimitta yli 1,5 metriä. Liito-oravan elinalue ja yksi parhaista paikoista ylittää kanava.



7. Tuohilammen noro uuden kanavan länsipuolella, 0,6 ha. Uoman alaosassa rehevä kosteikko. Merkkejä liito-oravasta.



8. Tuohimäki, Uuden kanavan länsiranta, 4,9 ha. Jyrkkä kalliorinne, järeää ja monipuolista kuusivaltaista sekametsää, suurin osa lähes aarniometsää. Liito-oravan elinalue, jolta kulkuyhteys etelään. Linnustoarvoja.



9. Puustellinmäen rantametsä ja lampare uuden kanavan länsirannalla, 3,1 ha. Vanhaa sekametsää, jossa runsaasti lahopuuta. Vaateliasta lehtolinnustoa ja ilmeisesti valkoselkätikan ruokailualue.



10. Kanavasaari Uuden ja Vanhan kanavan välissä Mustolan sataman pohjoispuolella, 3,3 ha. Vanhoja koivuja, mäntyjä, harmaaleppää ja tuomea. Merkittävä lehtolintujen sekä liito-oravan ja lepakon elinalue.

Seija Hackman Polkupyörälossi talvilevossa paikassa, josta eteläisin suojeltavaksi ehdotettu alue alkaisi.

Muokattu kello 15.05: Otsikko vaihdettu.