Lappeenrantaan on avattu gluteeniton leipomo – Juurtamon päätuote on hapanjuurileipä, jonka valmistamiseen tarvittaisiin nyt tilat

Lappeenrannassa on kesäkuun alussa avattu uusi gluteeniton leipomo. Pääasiassa gluteenitonta hapanjuurileipää valmistaa Pauliina Mannisen perustama Juurtamo, joka toimii tällä hetkellä tilausleipomona.

Manninen opiskelee Saimaan ammattiopisto Sampossa leipuri-kondiittoriksi. Tähän asti hän on pystynyt käyttämään Sampon tiloja tilausleivonnaisten valmistamiseen osana opiskelua.

– Nyt kun on ollut tämä korona-aika ja kesälomat, olen poikkeusjärjestelyillä pystynyt hyödyntämään Sampon tyhjiä leipomotiloja samalla opiskelua edistäen.

Nyt Mannisen hapanjuurileivällä on kuitenkin jo menekkiä. Esimerkiksi Lappeenrannan Kauppakadulla toimiva Makea Coffee on ottanut sitä valikoimaansa. Myös muita kiinnostuneita on.

– Nyt olisi siis jo kysyntää, mutta pitäisi ratkaista tuotantotilapuoli.

Tilojen tarvitsee sopia gluteenittomaan leivontaan

Juurtamo tarvitsisi tilat, jotka olisivat puhtaat ja elintarvikehyväksytyt ja sopisivat gluteenittomaan leivontaan. Myös yhteistyö esimerkiksi jonkun toisen elintarvikkeita valmistavan yrityksen kanssa sopisi Manniselle tai esimerkiksi jonkin laitoksen tilat, jossa tilauksia voisi valmistaa.

– Jos jollain taholla olisi esimerkiksi keittiötilat vajaakäytöllä, ja sinne voisi lisätä vähän uunia, kylmätilaa ehkä löytyisikin jo.

Vaikka hapanjuurileivällä on nyt kysyntää, Manninen kuvaa tilannettaan vielä hieman markkinoita tunnustelevaksi. Koronan aiheuttaman poikkeustilan jälkeinen aika tuo tilanteeseen mukaan omat epävarmuustekijänsä.

– Tähän alkuun tarvitsisi saada tuotanto kuitenkin kunnolla alkuun. Ja haluan vastata syntyneeseen kysyntään.

Suoramyynti ja verkkokauppa mahdollisia

Tällä hetkellä Juurtamon toiminta tarkoittaa käytännössä tilausleivontaa yhteistyökumppaneille. Mikäli leipomolle löytyy sopivat tilat, ja tuotanto pääsee vauhtiin, Mannisen ajatuksissa ovat pyörineet myös suoramyynnin ja jopa verkkokaupan mahdollisuudet.

– Esimerkiksi niin että tuote olisi noudettavissa sieltä tuotantopaikasta.

Hapanjuurileipää olisi mahdollisesti tarkoituksena saada myyntiin myös kauppoihin ja kahviloihin. Leivän rinnalle Manninen on suunnitellut myös muutamia muita tuotteita. Vielä on epäselvää, miten suureen mittakaavaan tämän kaltaisten artesaanituotteiden valmistusta on mahdollista laajentaa.

– Olisi mielestäni tärkeää, että siinä pysyisi se käsityön leima. Koska sentyyppinen tuote aikalailla puuttuu gluteenittomista tuotevalikoimasta.