Lemin yt-neuvottelut käyntiin ensi viikolla — Tilanne näkyy kunnantalon arjessa, mutta työntekijät ovat nukkuneet yönsä hyvin

Lemin kunnan yt-neuvottelut käynnistyvät ensi viikolla.

Kunnanhallitus siunasi vt. kunnanjohtaja Johanna Mäkelän esityksen yksimielisesti. Yt-neuvottelukunta kokoontuu ensimmäisen kerran ensi viikon tiistaina.

Mäkelän mukaan työt kunnantalolla ovat sujuneet rauhallisesti sen jälkeen, kun tieto yt-neuvotteluista tuli julkisuuteen.

— Totta kai näkyy, että se vaikuttaa ihmisiin. Siitä huolimatta tunnelmat ovat olleet ihan asialliset. Mitä enemmän tietoa asiasta on kerrottu, sitä paremmin ihmiset ymmärtävät tilanteen. Esimiehiltä on kyselty paljon ja se on hyvä asia.

Säästötavoite pitää

Mäkelä korostaa, että yt-neuvottelujen lopputulosta ei ole etukäteen määritelty. Tavoitteena on 400 000 euron säästöt.

Aiemmin sen on arveltu tarkoittavan noin kymmenen henkilön irtisanomista.

Selvää on, että tavalla tai toiselle yt-neuvottelut meidänkin väkeä koskettavat. — Taija Savolainen

— Muitakin keinoja selvitetään. Kukaan ei tiedä miten tämä päättyy, Mäkelä sanoo.

Lemin kunnan työntekijät odottavat neuvottelujen käynnistymistä melko rauhallisin mielin.

"Vaikuttavat tavalla tai toisella"

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon pääluottamusmies Taija Savolainen edustaa pääasiassa Lemin kunnan palkkalistoilla olevia opettajia ja lastentarhan opettajia.

Hän sanoo nukkuneensa yöt rauhallisesti.

Pelko työpaikkojen menetyksistä ei ole noussut pintaan.

— Koulun ja varhaiskasvatuksen puolella ollaan rauhallisin mielin. Se on tullut selkeästi esiin, että meidän työmme on pitkälti lakisääteistä ja sitä kautta hyvin suojattua. Mutta selvää on, että tavalla tai toiselle yt-neuvottelut meidänkin väkeä koskettavat, Savolainen kertoo.

Yt-neuvottelut kestävät kuusi viikkoa. Ne ovat osa kunnan talouden tasapainottamisohjelmaa.