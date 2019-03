Alkoholin ja huumeiden käyttö liittyvät usein poliisin saamiin tehtäviin. Näin kertoo Lappeenrannassa työskentelevä vanhempi konstaapeli Kirsi Mustalahti, jonka mukaan katukuvassa näkyy paljon häiriökäyttäytymistä.



— Katutehtävinä yleisimpiä ovat muun muassa juoppokeikat, ilkivalta ja pahoinpitelyt, mutta eniten työllistävät varmastikin häiriökäyttäytymistehtävät. Ihminen saattaa messuta ja käyttäytyä uhkaavasti. Sivullisista käytös vaikuttaa aggressiiviselta, ja he ilmoittavat poliisille. Näissä tapauksissa henkilöllä voi olla ongelmia myös mielenterveyden puolella. Maailma on muuttunut, ja osa ihmisistä voi tosi huonosti.



Mustalahti pitää Lappeenrantaa kuitenkin turvallisena kaupunkina liikkua.

— Tänä päivänä joka puolella kaupungissa on yhtä turvallista. Jos Lappeenrannassa lähtee yöllä tallaamaan, ei tarvitse olla erityisen varuillaan. Kun baarit sulkeutuvat yöllä, poliisi partioi keskustassa näkyvästi. Meidän sekä järjestyksenvalvojien näkyvyys katukuvassa varmasti ehkäisee ongelmia.



Mustalahti arvioi, että etenkin Skinnarilan ja Sammonlahden kaupunginosat ovat rauhoittuneet.

— Ne ovat varmasti joskus olleet hurjempia paikkoja. Skinnarilassa haalarikansaa näkyy, mutta he juhlivat omissa tiloissaan. Joskus poliisi joutuu pyörähtämään bileissä. Nuoret ovat yleisesti ottaen rauhoittuneet, eikä kaupungilla riekkumista ole enää niin paljoa.