Ennakointi ja juoksutukset estävät katastrofin. Nykykaavoituksessa ja -rakentamisessa on varauduttu kaksi metriä nousevaan vedenpintaan.

Tasan 120 vuotta sitten katsoja kohtasi eteläisellä Saimaalla kumman näyn. Tulva peitti rantapellot ja -metsät, tuttu rantaviiva oli jäänyt parimetrisen vesimassan alle.

Valarikon eli Valapaton suurtulva nosti Saimaan pintaa 202 senttiä yli keskikorkeuden. Vuoksen vesistössä rantamaita jäi tulvan alle runsaat 63 000 hehtaaria. Vahingot olivat suuret, mutta ihmishenkiä ei tiettävästi menetetty.

Samankaltainen tulva on teoriassa mahdollinen. — Pekka Vähänäkki

Tulvan erikoinen nimi juontaa juurensa samana vuonna annetusta helmikuun manifestista. Suomalaiset katsoivat keisari Nikolai II:n rikkoneen hallitsijanvakuutensa, kun hän ryhtyi kaventamaan Suomen autonomista asemaa.

Saimaan pinta nousi korkeimmalle tasolleen 77,6 metriin merenpinnasta 26. elokuuta vuonna 1899. Tapahtuman muistopäivää vietettiin maanantaina paljastamalla Saimaan Lauritsalan vedenkorkeusasemalla tulvakorkeutta kuvaava muistolaatta.

— 120 vuotta sitten Saimaan pinta oli 194 senttiä korkeammalla kuin tänään. Nyt mennään normaalin alarajoilla, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) johtava vesitalousasiantuntija Pekka Vähänäkki toteaa.

Monen sattuman summa

Suurtulva syntyi monen sattuman summana. Vuosi 1898 oli ollut runsasvetinen ja sitä seurannut talvi hyvin runsasluminen. Jopa kaksimetrisiksi kasvaneiden hankien sulaminen käynnistyi vasta toukokuussa, jolloin lämpötila nousi äkillisesti yli 15 plusasteeseen. Pian tämän jälkeen alkoivat rankkasateet, joiden yhteydessä satoi viisinkertaisesti normaaliin verrattuna.

Vedenpinnan nousu oli ennennäkemätöntä.

— Samankaltainen tulva on teoriassa mahdollinen, mutta käytännössä pystyisimme vaikuttamaan sen laajuuteen ennakoinnilla ja juoksutuksilla, Vähänäkki toteaa.

Suuretkin tulvat ovat silti mahdollisia, sillä ilmastonmuutos lisää säiden ääri-ilmiöitä ja niiden ennustettavuus vaikeutuu. Säännöstely leikkaa suurimpia vedenkorkeuksia ainoastaan rajallisesti.

Saimaan juoksutuksista on aina sovittava yhdessä venäläisten kanssa. Kotivesillä on myös ajateltava norppakantaa. Hylkeen pesintä häiriytyy, jos vedenpinnan vaihtelu on jäidentulon ja poikasten syntymän välillä enemmän kuin 20 senttiä.

Tulva aiheuttaisi miljoonavahingot

Uusi suurtulva aiheuttaisi Etelä-Karjalassa miljoonaluokan vahingot. Vedenpinnan nousu kahdella metrillä otetaan huomioon nykykaavoituksessa ja -rakentamisessa, mutta paljon vanhaa rakennuskantaa, tiestöä ja kunnallistekniikkaa jäisi tulvan alle.

— Vuosina 2012 ja 2018 käytiin normaalin vedenkorkeuden ylärajalla, ja jo se tuotti harmia kiinteistöille. Suurtulva moninkertaistaisi tuhot, Kaakkois-Suomen ELY:n johtava vesitalousasiantuntija Jukka Höytämö toteaa.

Tuoreimman riskikartoituksen mukaan vuoden 1899 tulvahuipun tasolle nouseva vesi jättäisi Ala-Saimaalla alleen 11,3 kilometriä maantietä, 12,2 kilometriä katuja ja 340 kilometriä yksityisteitä. 698 ihmistä ja 10 732 asuntoa joutuisi tulvavaaraan.

Vesilaitokset ovat Höytämön mukaan hyvin riskitietoisia, mutta suurtulva voisi vaikeuttaa niidenkin toimintaa. Etenkin jätevesien johtamisessa voisi olla tulvan aikana hankaluuksia.

Vuoden 1899 kaltaisen tulvan arvioidaan syntyvän Saimaalla noin kerran 250 vuodessa. Lähimmäs valarikon lukuja päästiin vuonna 1924. Silloin tulvan huippu jäi 21 senttiä ennätyksestä.

Alimmalle tasolle on vielä matkaa

Vuodet eivät ole veljeksiä sademäärien suhteen. Vielä viime vuonna Saimaan pinta nousi korkealle, mutta nyt mittauksissa on vajottu keskiviivan alapuolelle.

— Vajausta on paljon. Olisi syytä ryhtyä satamaan, Jukka Höytämö toteaa.

Saimaan allas on niin suuri, että menee pitkään, ennen kuin sateet näkyvät vedenpinnan tasossa. Muutos alkaa latvavesiltä ja näkyy vasta viime vaiheessa etelärannalla.

Ennätyslukemiin on vielä runsaasti matkaa. Mittaushistorian alhaisimmat lukemat kirjattiin huhtikuussa 1942, jolloin Saimaan pinta oli 74,3 metrin korkeudella merenpinnasta. Sinne on matkaa vielä 70—80 senttiä.

Kumpaa siedetään paremmin, korkeaa vai matalaa vedenkorkeutta?

— Riippuu tarkastelijasta. Arvelisin, että Saimaalla kuivuutta kestetään paremmin, Höytämö arvioi.