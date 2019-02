”Unelmien täyttymys”, kuvailee Timo Tallinen uutta pestiään Metsä Board Simpeleen tehtaanjohtajana

Timo Tallinen, 49, aloitti tehtaanjohtajana keskiviikkona 27. helmikuuta. Tallinen siirtyi tehtävään Kotkamills Oy:sta.

— Se on uusi haaste mulle ja Simpeleeltä kuuluu kaikkea hyvää. Heillä on hyvä tehdas ja hieno tuote ja Metsä Board firmanakin kiinnosti. Heti kun tuli paikka auki, niin kiinnostuin, uusi tehtaanjohtaja kertoo puhelimitse.

Tallinen tuli Simpeleelle Kotkasta, jossa hänen perheensä asuu. Simpeleeltä löytyi uudelle tehtaanjohtajalle kakkosasunto, jossa hän viettää työviikot.

Stora Enso -tausta

Tallinen on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hänellä on pitkä tausta muun muassa Stora Ensolla, jossa on toiminut useassa päällikkötehtävässä. Työtehtäviin on kuulunut myös muun muassa tuotantojohtajan ja liiketoimintajohtajan roolit.

Viimeisimpänä Tallinen toimi Kotkamillsin kartonkikoneprojektissa teknisenä johtajana.

Tallinen kehuu Simpeleen tehtaan työntekijöitä päivän kokemuksella.

— Tosi mukavan tuntuista porukkaa ja täällä tehdään hyvällä innolla ja motivaatiolla töitä. Olen intoa täynnä ja minulla on halua kehittää yhdessä Simpeleläisten kanssa tehdasta eteenpäin, Tallinen kertoo.

Metsä Boardilla kokeiltiin aiemmin pitkiä työvuoroja, joista kuitenkin luovuttiin, vaikka henkilöstö toivoi niiden pysyvän. Uusi tehtaanjohtaja ei vielä uskalla sanoa aiheesta mitään.

— Tunnen historian, mutta en uskalla vielä kommentoida. Se pitää tulevaisuudessa funtsailla ja katsella, Tallinen sanoo.

Unelmien täyttymys

Tallinen näkee tehtaan tulevaisuuden näkymät hyvinä. Eläkkeelle siirtyvien tilalle tehtaalla on meneillään oppisopimuskoulutuksia.

— Tehtaanjohtajan pesti on ollut haave, että jonain päivänä saisi hoitaakseen. Nyt se on tässä ja vielä kun kyseessä on kartonkitehdas Metsä Boardilla, niin kyllä se on unelmien täyttymys, Tallinen kertoo.



Simpeleen entinen tehtaanjohtaja Veli-Pekka Kyllönen siirtyi Metsä Board Äänekosken tehtaanjohtajaksi tammikuussa.

Timo Tallinen

Ikä: 49

Kotipaikka: Kotka

Diplomi-insinööri

Perheeseen kuuluu vaimo