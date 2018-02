PSS kerää rahaa Saimaan uuteen huoltoalukseen — Saaristomereltä saatu on tiensä päässä ja uuteen tarvittaisiin 1,2 miljoonaa euroa Pidä saaristo siistinä alkaa kerätä rahaa uuteen huoltoalukseen. Pyyntö on esitetty ympäristöministeriölle ja maakuntaliitoille, yrityssponsorien tunnuksia mahtuu kylkiin lisää. Soila Puurtinen PSS:n Saimaan huoltoalus on jatkossakin nimeltään Roope-Saimaa, vaikka nykyisen tilalle tulisikin lähivuosina uusi alus.

Pidä saaristo siistinä (PSS) kerää rahaa uuden huoltoaluksen hankkimiseksi Saimaalle. Kampanja polkaistaan virallisesti käyntiin venemessuilla Helsingissä perjantaina.

— Nykyinen huoltoalus siirrettiin Saimaalle Saaristomereltä viime kesänä. Se on rakennettu vuonna 1980 ja on jo tullut tiensä päähän, perustelee Järvi-Suomen aluepäällikkö Eeva Taimisto.

Huoltoalukset ovat liikkeellä koko kesän. Ajamista ja rantautumisia tulee todella paljon. Vanhan ja paljon ajetun aluksen käyttökulut ovat suuret eikä toimintavarmuus ole enää ihan huippua.

— Miehistötilatkin pitäisi saada ajan tasalle. Nyt käytössä olevia aluksia on saatu eri tahoilta, ne ovat esimerkiksi väylänhoitoaluksia. Ei ole ajateltu, että miehistöt asuisivat niissä, kuten meillä on tarpeen.

Merelle rahaa löytyi

Uusi alus suunniteltaisiin ja tehtäisiin nimenomaan tätä käyttöä varten. Saaristomerelle saatiin vastaavalla kampanjalla vasta hankittua uusi huoltoalus. Tällä M/S Roopella on takana yksi työntäyteinen purjehduskausi.

Samassa yhteydessä Saaristomeren vanha alus siirtyi Saimaalle, Saimaan vanha alus Päijänteelle ja Päijänteellä ollut laivaston pienin alus meni myyntiin.

Kauppoja siitä ei ole vielä tullut, mutta Taimiston mukaan kysyntää on ollut ja alus soveltuu monenlaiseen ammattikäyttöön esimerkiksi kalastuksen tai pienten kuljetusten hoitamisessa.

Rahaa Saimaan uuteen huoltoalukseen tarvittaisiin arvioiden mukaan noin 1,2 miljoonaa euroa. Saaristomeren alus maksoi 1,6 miljoonaa euroa, mutta Saimaalle ei tarvita niin suurta.

Alushankinta kilpailutetaan ja toiveissa on saada sille tekijä Suomesta. M/S Roopen teki HL Metal Paraisilta.

Vesille 2019 tai 2020

Hankintaan voi kampanjan avaamisen jälkeen osallistua kuka tahansa. Saaristomeren alukseen PSS sai ympäristöministeriöltä puoli miljoonaa euroa.

— Ministerin juttusilla on nytkin käyty, samoin Etelä-Savon maakuntajohtajan ja Etelä-Karjalan maakuntajohtajan luo ollaan menossa. Myös yritykset ovat tervetulleita mukaan, Järvi-Suomesta yritystukijoita ei toistaiseksi ole.

Saimaan huoltoaluksen kotisatama on Savonlinnassa. Päätukijat ovat tähänkin saakka saaneet nimensä näkyviin.

PSS:ssä on ajateltu optimistisesti, että uusi alus saataisiin kaudeksi 2019 tai viimeistään 2020.

— Aluksen rakentaa yhdessä talvessa, mutta ensin pitäisi saada siihen rahoitusta ainakin sen verran, että uskaltaa tilata. Aika hyvin tiedämme mitä aluksessa pitää olla, onhan tätä huoltotyötä kuitenkin tehty Saimaalla vuodesta 1986 asti.

Tänä keväänä töihin lähdetään vielä vanhalla aluksella ja mahdollisimman pian jäiden lähdettyä.

Pidä saaristo siistinä on vesilläliikkujien valtakunnallinen ympäristöjärjestö. Se on työskennellyt puhtaamman saaristo- ja järviluonnon puolesta vuodesta 1969. Sillä on Saimaalla huollettava noin 70 retkisatamaa.