Neljä raaka-ainetta taikinaan ja sille pitkä nostatus. Se on Ilyas Demirelin keino kilpailla lappeenrantalaisilla pizzamarkkinoilla.

– Olemme kehittäneet napolilaistyylistä pizzataikinaa, jota kohotetaan pitkään, Demirel kertoo.

Napolilaisen pizzan juju on pohjassa, ja täytteitäkin eteläitalialaisten pizzassa on vain muutama. Demirel tietää kuitenkin, että suomalainen todennäköisesti haluaa pizzaansa enemmän täytteitä kuin napolilainen, ja on siksi sovittanut pizzojaan suomalaiseen makuun.

– Margheritassa on vain tomaatteja, mozzarellaa, basilikaa ja öljyä napolilaiseen tyyliin. Muissa pizzoissamme on kuitenkin enemmän täytteitä.

Anu Kiljunen Ilyas Demirel on testannut napolilaista pizzapohjaa, joka vaatii pitkän nostatuksen.

Demirel halusi perustaa ravintolan eikä vain pizzeriaa, ja pizzojen lisäksi Mamasta saa hampurilaisia, salaatteja ja grillistä pihvejä sekä kanaa ja niiden seuraksi viinejä tai olutta. Ravintola avautuu päivisin lounasaikaan ja on avoinna arki-iltaisin kello yhdeksään ja viikonloppuisin kello 23:een asti.

Kokemusta kertynyt isän pizzeriasta

Demirelillä on pitkä kokemus suomalaisten pizzasuosikeista, sillä hänen isällään on ollut Lappeenrannassa pizzerioita parinkymmenen vuoden ajan. Hän on pikkupojasta asti ollut niissä mukana.

Mama löytyy kiinteistöstä, jossa on toiminut Cafe Lisa ja Rikkilän leivän kahvila. Cafe Lisa sulki ovensa vuosi sitten marraskuussa, ja Rikkilän leipä ehti olla Koulukadulla vain vajaan vuoden, ennen kuin se lopetti.

– Enemmän kuin ravintoloiden välistä kilpailua pelottaa, etteivät ihmiset lähde ulos syömään koronan takia, Demirel sanoo.