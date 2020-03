Tiesitkö, että vanhasta pöytäliinasta voi tehdä muodikkaan kylpytakin? Eksoten Parkin työpajalla tehdään kylpytakkien lisäksi myös koruja sekä roskakatoksia

Eksoten työpajatoiminnan tavoitteena on lisätä osallisuutta työelämään. Työpaja Parkin toimintaan osallistuu tällä hetkellä noin 90 ihmistä.

Löytyykö kaapistasi vanha pöytäliina, joka ei sovi keittiön ilmeeseen? Ei hätää, sillä se taipuu moneen muuhunkin kuin pelkästään pöydän koristeeksi.

Sen todistavat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) käsityöpajan työntekijät, jotka ovat keksineet vanhoille pöytäliinoille uusiokäyttöä. Heidän käsissään liinat muuttuvat muodikkaiksi kylpytakeiksi.

– Olin nähnyt jostain, että pöytäliinastakin voi tehdä mitä vain, tekstiilipajan ohjaaja Paula Kuokka kertoo ideasta.

– Ideoita käsitöihin pulpahtaa milloin mistäkin ja teemme mitä vain keksimme, sanoo Minna Seeslammi, toinen tekstiilipajan ohjaajista.

Työpaja Parkki kuuluu Eksoten työelämäosallisuutta tukevia palveluita (TEOT). Parkissa on työttömiä työnhakijoita kuntouttavassa työtoiminnassa sekä työkyvyttömyysetuudella olevia henkilöitä avotyötoiminnassa.

Anu Kiljunen Vanhaa pöytäliinaa ei kannata heittää roskakoriin, koska sille voi löytää uusiokäyttöä monin eri tavoin. Parkin työpajassa pöytäliinat muuttuivat kylpytakeiksi.

Polkuja kohti työelämää ja koulutusta

Parkin työpajoihin osallistuu tällä hetkellä noin 90 ihmistä. Työpajatoiminnan tavoitteena on lisätä osallisuutta työelämään sekä rytmittää heidän arkea. Toiminnan aikana heitä yritetään saada miettimään tulevaisuuden suunnitelmia.

– Pyrkimyksenä on löytää heille polkuja kohti työelämää sekä koulutusta, kertoo tiimivastaava Katja Siiskonen Parkin työpajasta.

Ikähaitari Parkissa on laaja: mukaan pääsevät kaikki 18–64 vuotiaat. Siiskosen mukaan työpajaan osallistuvilla ihmisillä on hyvin erilaiset taustat.

Osa heistä voi olla mielenterveys- tai päihdekuntoutujia, osalla voi olla haasteita fyysisen terveyden kanssa.

– Osa taas ei ole keksinyt, mikä minusta tulee isona. Meillä on asiakkaana paljon myös nuoria, jotka ovat miettineet tulevaisuuden koulutusta. Tänne he tulevat kokeilemaan, millaista esimerkiksi puualan työ todellisuudessa on.

Työttömät työnhakijat ohjautuvat Parkin työpajalle TE-palveluiden kautta.

– Mielellään pyrimme löytämään kaikille asiakkaille sen mukaisen tehtävän, johon mielenkiintoa on.

Anu Kiljunen Käsityöpajassa syntyy myyntiin paljon erilaisia koruja.

Paljon toimintaa saman katon alla

Kylpytakkien lisäksi Parkin käsityöpajalla tehdään muitakin tekstiilitöitä, mattoja, askarteluja, lasitöitä sekä koruja. Ja kaikkia näitä voi ostaa heidän omasta myymälästä. Tekstiilipajalla tehdään pienimuotoisia tilaustöitä, kuten lahkeenlyhennyksiä, korjausompeluita sekä verhoja.

– Meidän kuntouttavan työtoiminnan työntekijöistä kaikki eivät ole käsityöalan ammattilaisia. Tämä tulee huomioida töiden vaativuudessa. Aina voi tietysti kysyä, että pystymmekö jotain tekemään, ohjaaja Paula Kuokka mainitsee.

Parkissa on käsityöpajan lisäksi lukuisia muitakin työpajoja. Tiloista löytyy puupaja, logistiikkapaja, puutarharyhmä, kierrätyspaja sekä vuoden vaihteessa käynnistynyt mediapaja.

– Mediapajalla esimerkiksi valokuvaataan, videokuvataan, animoidaan sekä ylläpidetään työpaja Parkin Facebook-sivuja, kertoo työpajakoordinaattori Sanna Kuukka.

Kierrätyksessä otetaan vastaan ihmisten lahjoittamia huonekaluja, joita entisöidään ja lahjoitetaan eteenpäin sosiaalisin perustein. Joitakin huonekaluja löytyy myös kierrätysmyymälästä.

Parkissa on myös kahvio, joka palvelee talon väen lisäksi myös ulkopuolisia asiakkaita. Kahvio on osa Parkin toimintaa, jossa valmistetaan myyntiin makeita ja suolaisia tarjottavia.

– Kahvion väki hoitaa samalla myös käsityömyymälää, Kuukka kertoo.

Anu Kiljunen Teemu Soraniva ohjaa puupajan toimintaa.

Joutsenon Isku ryhmä tekee lumitöitä ja leikkaa ruohoa

Parkin puupajalla tehdään Eksotelle tilaustöitä sekä yksityisasiakkaille entisöintitöitä. Sen lisäksi joskus tilaustyönä tulee isompiakin töitä, kuten roskakatoksia ja laitureita, kertoo puupajan ohjaaja Teemu Soraniva.

– Aika paljon yritämme puupajalla hyödyntää ihmisen omaa motivaatiota. Jos työntekijällä on joitain taitoja, pyrimme hyödyntämään niitä. Jos motivaatiota ei ole, yritämme löytää ja parantaa sitä, sanoo Soraniva.

Lappeenrannan toimipisteen lisäksi Eksotella on työpaja myös Joutsenossa, jossa käsi- ja puutöiden ohella toimii metallipaja sekä Isku ryhmä, joka hoitaa lumitöitä, ruohonleikkuuta sekä Eksoten pienimuotoisia muuttoja.

– Työtoiminnan kohteet valitaan sosiaalisin perustein, työpajakoordinaattori Anu Lounatvuori kertoo.

Joutsenon pisteessä toimii myös remonttiryhmä, joka kunnostaa paikkoja Eksoten eri kohteissa.

Anu Kiljunen Yksityisasiakkaat saattavat joskus tilata Parkin puupajasta isompiakin tilauksia, kuten tämän roskakatoksen.

Hyväntekeväisyyttä ulkomaille

Työpaja Parkki tekee muun toiminnan ohella myös hyväntekeväisyyttä ulkomaille.

Työpajalla kunnostetaan Eksotelta käytöstä poistettuja sairaalatavaroita kuten sänkyjä, rollaattoreja sekä pyörätuoleja, jotka muuten menisivät metalliromuksi. Kunnostuksen jälkeen ne lähtevät lahjoituksina eteenpäin, pääasiassa ulkomaille.

Sairaalatavaroita on viety muun muassa Puolaan, Georgiaan, Unkariin, Venäjälle sekä Armeniaan.

– Puolassa tavarat menivät luostariin. Heillä ei ilmeisesti ole samanlaista sosiaaliturvajärjestelmää mitä meillä on, joten luostarista tavaroita jaettiin paikallisiin sairaaloihin ja vanhainkoteihin, Anu Lounatvuori kertoo.

Eksoten työelämäosallisuutta tukevat palvelut (TEOT), jonka alla Parkin työpajakin toimii, täytti vuodenvaihteessa kuusi vuotta. Ensimmäiset vuodet työpaja toimi Parkkarilankadulla pienemmissä tiloissa, kunnes se kolme vuotta sitten muutti nykyisiin tiloihin Palloon.

– Isommat tilat ovat mahdollistaneet toiminnan lisääntymisen ja kehittymisen, tiimivastaava Katja Siiskonen sanoo.

Anu Kiljunen Tiia Koponen vastaa Parkin kahviosta ja myymälästä.

Anu Kiljunen Eräs käsityöpajan asiakkaista koristelee ja maalaa munia pisanka-tekniikalla, joka perustuu vahauksen ja värjäyksen vuorotteluun.