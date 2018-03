Uusi vessa ja kuvia Saimaasta tuloaulaan: Lappeenrannan lentoasema valmistautuu maalikuussa alkaviin reittilentoihin — Jalkapallon MM-kisat eivät vielä ole tuoneet lisälentoja Lappeenrannan lentokentälle Ryanair aloittaa uudestaan reittilennot Lappeenrannasta maaliskuun lopulla. Lentokentän tuloaulan ilmettä piristetään Saimaan kuvilla ja tuloaulaan rakennetaan WC-tilat. Kai Skyttä Lappeenrannan lentoaseman tuloaulan tehdään WC-tilat konttiin.Kontti sijoitetaan paikkaan, jossa nyt on nosto-ovi, kertoo Lappeenrannan lentoaseman päällikkö Petteri Lehti.

Maanantaina alkuiltapäivästä Lappeenrannan lentokentällä on melko hiljaista. Asemalla toimivassa ravintola Vanhassa pilotissa on neljä asiakasta lounaalla, lähtöaulan puolella siivooja tekee työtään.

Maanantaina illalla kentälle saapuu lomalento Lanzarotelta. Silloin lentokentällä on 15 työntekijää töissä, kertoo lentoaseman päällikkö Petteri Lehti.

Lentokentällä on jo valmistauduttu maaliskuun lopulla alkaviin Ryanairin lentoihin. Lentokentän henkilökuntaa on koulutettu ja pieni remontti on alkamassa.

28. maaliskuuta lähtee Ryanairin ensimmäinen lento Lappeenrannasta Italian Bergamoon. Toukokuussa Ryanair aloittaa lennot Kreikan pääkaupunkiin Ateenaan

— Henkilökuntaa on ollut Ryanairilla koulutuksessa. On tärkeää, että tiedämme kaikki lentoyhtiön viimeisimmät määräykset ja toimintaohjeet, Lappeenrannan lentokentän toimitusjohtaja Eija Joro kertoo.

Tuloaulaan tehdään WC-tilat

Remontissa isoin asia on tuloaulaan tehtävä erillinen WC-tila. Vielä toistaiseksi saapuvat matkustajat joutuvat menemään lähtevien puolelle WC:hen. Uudet WC-tilat tulevat nykyisen tuloaulan viereen asennettavaan konttiin. Asennustöitä ei voi tehdä kovalla pakkasella, joten nyt odotetaan sään lämpenemistä.

Lisäksi tuloaulan ilmettä piristetään kuvilla Saimaasta, ja aulaan asennetaan Lappeenrannan infotaulu.

— Tavoitteena on se, että matkustaja voisi ikään kuin astua Saimaalle, kun hän tulee tuloaulaan, Joro sanoo.

Naukkarinen ehdottaa systemaattista myyntityötä

Venäjällä järjestettävät jalkapallon MM-kisat eivät ainakaan vielä ole poikineet lisälentoja Lappeenrantaan.

— Meillä ei ole vielä vahvistettuja lisälentoja kisojen ajalle. Markkinoimme jatkuvasti Lappeenrannan lentoasemaa ja aluetta vaihtoehtona Pietarille kisojen aikana, Joro sanoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi tilaus- eli charter-lennot varmistuvat usein vasta joitakin viikkoja ennen tapahtumaa.

Lappeenrannan lentoasemasäätiön toimitusjohtaja Olli Naukkarinen ehdottaa, että matkailijoita houkuteltaisiin Lappeenrannan seudulle ottamalla systemaattisesti yhteyttä keskieurooppalaisiin matkanjärjestäjiin.

— Jonkun täytyy tehdä myyntityötä.

Naukkarinen sanoo puhuvansa yleisellä tasolla matkailusta, ei pelkästään lentokentän matkailijamääristä.

— Keski-Euroopasta tullaan paljon katsomaan jalkapallon MM-kisoja. Me olemme lähellä MM-kisoja.

Joron mukaan myyntityötä matkanjärjestäjien suuntaan ei tehdä ainoastaan MM-kisoihin liittyen, vaan sillä on laajemmat tavoitteet pidemmällä aikavälillä. Lisäksi markkinointi ei rajoitu lentämällä tuleviin matkustajiin.

Joro kertoo, että Saimaan aluetta ja Lappeenrannan lentokenttää tuodaan esille Pohjoismaita esittelevillä Be Nordic -messuilla Milanossa.

Jos lennot jatkuvat talvella, matkustajamäärä voi kymmenkertaistua

Kai Skyttä Lappeenrannan lentoasemalla on siirrettävä passintarkastuskoppi.

Ryanairin päätös aloittaa uudestaan reittilennot Lappeenrannasta on lisännyt kiinnostusta lentoasemaa kohtaan.

— Meillä on ihan jatkuvasti neuvotteluja useiden eri lentoyhtiöiden kanssa ja tietenkin myös Ryanairin kanssa liikenteen lisäämisestä, Lappeenrannan lentokentän toimitusjohtaja Eija Joro sanoo.

Osa mahdollisista kohteista on talvikohteita, jotkut ovat kesäkohteita, joihin voitaisiin aloittaa lennot vuoden päästä, mutta mitään kohteita tai lentoyhtiöiden nimiä Joro ei voi paljastaa.

— Lentoyhtiöt haluavat aina itse julkistaa ensin omat reittinsä kilpailusyistä.

Lappeenrannan lentokentän matkustajamäärä oli vuonna 2016 noin 5 000 ja viime vuonna noin 6 200.

Tänä vuonna matkustajamäärän pitäisi moninkertaistua, sillä julkaistujen reitti- ja tilauslentojen paikkamäärä on noin 40 000.

— Jos lennot jatkuvat talvella, silloin puhutaan matkustajamäärän kymmenkertaistumisesta edellisiin verrattuna, Joro sanoo.

Lentoja tarvitaan kuitenkin vielä lisää, että päästäisiin tavoitteeksi asetettuun 200 000 matkustajaan vuodessa.