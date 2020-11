Imatralainen abiturientti Milla Martikainen sai keskiviikkoiltana Wilma-viestin, jossa kerrottiin kaikkien Imatran yhteislukion opiskelijoiden siirtyvän loppuviikoksi etäopetukseen. Syynä varotoimenpiteeseen oli yhden lukiolaisen mahdollinen altistuminen koronavirukselle.

Vaikka ilmoitus tuli lyhyellä varoitusajalla, oli Martikaisen helppo jäädä aamulla kotiin.

– Etäopetukseen siirtymien ei tuottanut ongelmia. Päinvastoin. Mielestäni on hienoa, että nyt korona-aikana ryhdytään varotoimenpiteisiin, vaikka kyse olisikin vain altistumisesta ja muutaman päivän etäopetuksesta.

Martikaisen mukaan lukiolaisilla on ollut tiedossa, että etäopetusjakso saattaa olla syksyn aikana edessä. Opettajat ovat asiasta tunneilla kertoneet ja myös lukion rehtori on lähettänyt Wilma-viestejä mahdollisista etäopetusjärjestelyistä.

Tällä kertaa etäopetusjakso jäi vain kahden päivän pituiseksi. Torstaina Imatran kaupunki tiedotti altistuneen henkilön koronatestituloksen olleen negatiivinen.

Martikainen itse palaa mielellään takaisin lähiopetukseen ensi viikolla. Vaikka hän pitää varotoimenpidettä hyvänä, ei etäopetus kuitenkaan korvaa täysin lähiopetusta.

Martikainen toivookin, ettei pitkiin etäopetusjaksoihin jouduttaisi turvautumaan.

– Mielestäni opettajan läsnäolo merkitsee paljon. Abin näkökulmasta katsottuna kaikki lähitunnit tulevat tarpeeseen, sillä helmikuussa alkaa lukuloma ja sitten on jo ylioppilaskirjoitukset. Jos opettaja on konkreettisesti paikalla, on apuakin helpompi kysyä. Teamsissa on aina vähän kynnystä avata mikki, jos tukea tarvitsee.

Milla Martikainen Torstaiaamuna Milla Martikainen ei lähtenytkään tavalliseen tapaan kouluun vai jäi kotiin etäopetukseen.

Kotona on aina työrauha

Torstaina lukion oppitunteja järjestettiin Teams-videpuheluiden avulla, ja lisäksi tehtäviä suoritettiin itsenäisesti opettajan antamien ohjeiden mukaan.

Martikainen kertoo syksyn ensimmäisen etäopetuspäivän sujuneen hänen omalta kohdaltaan mutkattomasti.

– Keväällä oltiin niin pitkään etäopetuksessa, että sen puolesta kaikki kävi helposti. Tosin kova tuuli aiheutti sen, että kaikilla ei meinannut nettiyhteydet toimia ja osalla oli sähkökatkojen vuoksi teknisiä ongelmia.

Koska tapahtumia ei järjestetä, jää niin sanottua tyhjää aikaa enemmän. Olen itse alkanut jo nyt lukemaan kevään kirjoituksia varten. — Milla Martikainen

Vaikka Martikainen on itse mieluiten lähiopetuksessa, löytää hän etäopiskelustakin joitakin etuja: Kotona työrauhaa on enemmän kuin lukion tiloissa Mansikkalan koulukeskuksessa.

– Siellä on luokkatiloja rajattu toisistaan vain verhoilla, joten totta kai äänet kuuluvat muista tiloista. Alkusyksystä melu häiritsi enemmän. Vaikka häly ei itsessään ole vähentynyt, olen siihen syksyn aikana tottunut, Martikainen kertoo.

Koronavuotena aikaa jää opiskeluun

Imatralla on syksyn aikana ollut kaksi koulukaranteenia koronan vuoksi. Tällä kertaa opiskelijan altistuminen ei johtanut laajempiin toimenpiteisiin koulussa.

Martikainen toteaa, että korona tuntuu nyt tulevan lähelle omaa elämää. Henkilökohtaisesti hän ei ole kuitenkaan tilanteesta kovin huolestunut.

– Itse en pelkää sairastumista. Se ei tietenkään ole kivaa, jos lukiolaisista joku olisi tartunnan saanut tai altistuneita olisikin enemmän.

Etelä-Karjalan alueen kouluissa ei ole tällä hetkellä voimassa maskisuositusta. Mahdollisissa suosituksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) ohjeistuksia.

Martikaisen mukaan kasvomaskien käytöstä ja mahdollisista maskisuosituksista on oppitunneilla puhuttu opettajien kanssa.

– Jos suositus tulee, niin laitetaan maski kasvoille ja mennään kouluun. Toivon kuitenkin, ettei siihen tilanteeseen jouduttaisi. Opettajien käyttäessä maskia ei puhe välttämättä kuuluisi selkeästi, kun hälyääntäkin on tiloissa. Opiskeluun voi olla silloin vaikea keskittyä. Lisäksi maski kasvoilla ei ole mukava hengittää, etenkään jos sitä joutuu pitämään pidempiä aikoja.

Millaista on sitten valmistautua ylioppilaskirjoituksiin koronatilanteen keskellä?

Martikainen kertoo löytäneensä tilanteesta positiivisen puolen:

– Koska tapahtumia ei järjestetä, jää niin sanottua tyhjää aikaa enemmän. Olen itse alkanut jo nyt lukea kevään kirjoituksia varten. Jos menoja olisi tavalliseen tapaan, niin ehkä lukeminen jäisi silloin toissijaiseksi