Imatran Seudun Sähkö on aloittanut yt-neuvottelut – Henkilöstön vähennystarve on arvioitu alle kymmeneksi

Imatran Seudun Sähkö Oy ja Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy ovat aloittaneet yhtiöiden koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on yhteensä 50 henkilöä eli yhtiöiden koko henkilöstö lukuun ottamatta Viron tytäryhtiötä.

Työvoiman vähentäminen saattaa yhtiön johdon mukaan johtaa henkilöstön osa-aikaistamisiin, lomautuksiin tai irtisanomisiin.

Henkilökunnan vähennystarpeeksi on arvioitu alle 10 henkilöä.

– Etsimme yt-neuvotteluissa keinoja, joilla tuota vähennettävien määrää voitaisiin pienentää, Imatran Seudun Sähkön toimitusjohtaja Ari Saukkonen sanoo.

Yt-neuvottelujen käynnistämisen syyt ovat toimitusjohtaja Saukkosen mukaan sekä taloudelliset että tuotannolliset.

– Sähkön markkinahintojen romahdus oli viime talvena poikkeuksellisen raju, lauha talvi vaikutti myös osaltaan sähkön kulutukseen, Saukkonen sanoo.

Koronapandemialla on ollut myös vaikutuksensa.

– Varmasti korona on vaikuttanut laajemminkin markkinahintojen romahdukseen ja se on pitänyt yllä alakuloa kesäaikanakin sähkön kysynnässä. Myös rakentamisen pitkään jatkunut hiljainen kausi on vaikuttanut, kun uusia liittymiä ei ole tullut, Saukkonen muistuttaa.

Asiakkaiden maksukyky ei ole toimtusjohtaja Saukkosen mukaan vielä vaikuttanut yhtiön talouteen, mutta se saattaa näkyä viiveellä.

Tuotannolliset tekijät liittyvät Saukkosen mukaan yhtiöissä toimintojen uudelleen järjestelyihin.

Imatran Seudun Sähkö Oy ja Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy tavoittelevat yt-neuvotteluilla vuositasolla puolen miljoonan euron kustannussäästöjä.