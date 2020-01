Sääennuste muuttui iloiseen suuntaan norppien kannalta: Luontoäiti näyttäisi tarjoavan pesälumet

Saimaannorppien pesintähuolet ovat väistymässä vauhdilla, koska talvi tekee nyt tuloaan vauhdilla niille alueille Saimaata, jossa norppia on eniten.

Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela arvelee, että vähintäänkin suurimmalle osalla norppa-alueita saadaan riittävä jää ja lumi apukinosten kolaamiseen.

Sääennuste toki lupailee vieläkin parempaa. Jos kaikki menee hyvin, luontoäiti järjestää norpille pesäkinokset ilman ihmisen apua.

– Vähintäänkin näyttää siltä, että lunta on kertymässä riittävästi kolattavaksi.

– Suurimassa osassa Saimaata on jo jäätä ja lunta vähän sen päällä.

Koskelan mukaan näyttää mahdolliselta, että sunnuntaiksi ennustetut ja alkuviikolla jatkuvat lumisateet korjaavat tilanteen.

– Juuri katselen Haukivedellä olevan Ilmatieteen laitoksen Rukkasluodon ennustetta. Haukivedellä tuulee tänään 7–8 m/s, puuskissa jopa 11 m/s, ja tulevinakin päivinä 5-6 m/s. Tuollainen tuuli alkaa jo kinostaa lunta.

Talvi tulee sinne, missä on eniten norppia

Koskela arvioi, että alueille, joissa norpista asuu noin 80–90 prosenttia, saataneen toivottu talvi.

– Liperistä sain tietää, että jäätä on jo 20 senttiä. Siihen voi jo luntakin kertyä, eikä jää painu.

Eniten norppia on Haukivedellä ja Pihlajavedellä Savonlinnan molemmin puolin. Jäätä on lahdissa jo kymmenisen senttiä, ja luvassa sen verran pakkasta, että kaivattu 20 senttiä voi olla jään paksuus hyvinkin reilussa viikossa.

Toki lunta ei saisi tulla kerralla liikaa eristämään jäätä pakkaselta.

Eteläiselle Saimaalle isot selät ovat vielä vapaana, eikä noille kulmille ehkä jäätä saada lainkaan.

Suurin osa norpissa saanee kuitenkin vähintäänkin kolatut kinokset.

Kolatöihin ei ole vielä syytä lähteä

Koskelalla on tieto, että esimerkiksi Puumalan seutuvilla on lahdissa jo kymmenisen senttiä jäätä.

– Olen ohjeistanut apukinoksia tekeville vapaaehtoisillemme, että kolatöihin ei ole syytä lähteä ennen kuin ehkä 10. helmikuuta.

– Jään on nyt annettava rauhassa vahvistua, ja sitä on hyvä olla noin 20 senttiä kolattavan apukinoksen alla. Muuten pesän paino on liikaa, ja vesi alkaa nousta pesään jään painuessa.

Koskela myöntää, että nyt näyttää sääennusteiden valossa norppien kannalta oikein hyvältä.

– Jos lunta tulee sopivasti ja tuuli on yli 10 m/s, kinoksia syntyy päivittäin.

Koskelan mukaan Saimaan eteläosissa ja muualla, jossa jäätä ja lunta ei kerry riittävästi pesäkinoksia varten, on lisäksi suunnitelmissa yrittää kolata kevyempiä lumikinoksia pesiksi, ja kasata niiden päälle kuusenlatvoista ja muista lähistöltä löytyvistä aineksista suojarakennelmia petoja vastaan.