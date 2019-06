Jutussa asiantuntijana toimii Lari-Pekka Ruotsi. Imatralainen Ruotsi on Saimaan ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan lehtori. Hän aloitti ravintolauransa Valtionhotellissa 1970-luvulla.

Lähde sijaitsee Lappeenrannan kylpylähotellin katutasossa Kaupunginlahden tuntumassa. Arkisena hellepäivänä paikalla on enemmän juoman siemailijoita kuin ruokailijoita, mutta molemmilla puolilla pöydissä on runsaasti tilaa. Tarjolla on yllätysmenuja ja à la carte -annoksia.