Seurakunta rakennuttaa vuokratiloja Koulukadulle — Kustannusarvio on noin 11 miljoonaa euroa

Lappeenrannan seurakuntayhtymä rakennutta Koulukatu 10:n tontille uuden rakennuksen, tiedottaa seurakuntayhtymä. Kirkkovaltuusto teki asiasta päätöksen keskiviikkoiltana.

Tontin rakentamismahdollisuuksista on pyydetty alustavia laskelmia rakennuttajakonsultti Kari Revolta. Vuokrattavia asuin- ja liiketiloja sisältävän kiinteistön kustannusarvio on noin 11 miljoonaa euroa. Rakennuksen arvioitu valmistumisaika on vuonna 2022.

Tontille vuonna 1978 valmistunut rakennus poistettiin käytöstä kesällä, ja seurakuntayhtymässä on pohdittu tontin ja rakennuksen käytölle jatkoa.

Korttelin asemakaavaehdotuksesta on jo järjestetty arkkitehtikilpailu, ja sen voitti arkkitehtien Harri Humppi ja Tatu Rekola ehdotus Tarina. Uutta rakennusta lähdetään suunnittelemaan tältä pohjalta.

Rakennuttamista varten perustetaan toimikunta valvomaan seurakuntayhtymän etua. Piirustukset käsitellään ensi vuoden keväällä tai kesällä kirkkovaltuustossa.

Seurakunta tahtoo rakentamisella turvata sekä arvokkaan tonttinsa käytön että omaa talouttaan sen tuomilla vuokratuloilla.

— Lappeenrannan seurakuntayhtymä haluaa olla omalta osaltaan kehittämässä Lappeenrannan ydinkeskustaa, sanoo talousjohtaja Kari Virtanen tiedotteessa.