Lappeenrannan Rakuunamäellä sijaitsevalle Upseerikerholle murtauduttiin viime maanantaina. Upseerikerhon toiminnanjohtaja Hannu Hyppönen kertoo, että henkilö oli rikkonut rakennuksen ikkunan, ja mennyt siitä sisään. Sen seurauksena hälytysjärjestelmä lähti päälle, ja paikalle saapui ensin vartija ja sen jälkeen vielä poliisi.

– Poliisi kävi tarkistamassa tilat, mutta siellä ei ollut enää ketään sisällä, Hyppönen kertoo.

Murtautuja oli päässyt sisään, mutta lähtenyt karkuun heti hälytysten pamahtaessa päälle. Hän ei saanut Upseerikerholta mitään mukaansa.

– Onneksi ei muuta vahinkoa syntynyt, kuin yksi rikki mennyt ikkuna.

Hyppönen kertoo, että vastaava tapaus on sattunut viimeeksi noin 15 vuotta sitten. Kerhon lukitukset on uusittu vastikään, ja sisällä rakennuksessa on hälytyslaitteet kaikissa tiloissa. Lisäksi aluetta valvotaan kameravalvonnalla. Hyppönen korostaakin, että maanantainen murtautuja säikähti, ja pakeni todennäköisesti juuri hälytysjärjestelmän ansiosta.

Upseerikerho tekee asiasta rikosilmoituksen.

Murrot myös Myllymäessä ja Parikkalassa

Erilaiset omaisuusrikokset ovat työllistäneet poliisia Etelä-Karjalassa viime aikoina kiihtyvällä tahdilla. Tänään Kaakkois-Suomen poliisi tiedotti esimerkiksi murrosta Lappeenrannan Myllymäessä tiistai-iltana. Yrityksen liiketiloihin oli murtauduttu, ja paikalta anastettu elektroniikkaa.

Myös Parikkalassa murtauduttiin yrityksen liiketiloihin keskiviikkoillan ja torstaiaamun välisenä aikana. Liiketiloista vietiin ainakin kassakone.

Poliisi pyytää molemmista tapauksista silminnäkijähavaintoja. Asiasta tietäviä pyydetään ilmoittamaan havaintonsa sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295414559.

Omaisuusrikokset kasvussa Etelä-Karjalassa

Etenkin lukuisat rakennustyömaille kohdistuneet varkaudet ovat puhuttaneet tänä kesänä Etelä-Karjalassa. Kasvanut varkauksien määrä ei rikosylikomisario Juha Junkkarin mukaan ole havaintoharha.

– Kyllä omaisuusrikokset ovat kasvussa etenkin Kaakkois-Suomessa, mutta myös valtakunnallisesti.

Lappeenranta poikkeaa muusta Kaakkois-Suomesta erityisen suurella työmaa- ja pyörävarkauksien määrässä.

– Yleisesti ottaen näpistyksiä ja pienehköjä varasto- tai kellarimurtoja on enemmän kuin viime vuosina.

Omaisuusrikokset ovat olleet alkuvuoden kasvussa koko Kaakkois-Suomessa.

Ne ovat kohdistuneet juuri etenkin varastoihin, venevajoihin, veneisiin ja muihin ajoneuvoihin.

– Sitten on yksittäisenä ilmiönä Lappeenrannassa nämä työkaluvarkaudet ja hyödynnettävät arvometallit.

Viimeisen kahden kuukauden aikana varkauksia on ollut Lappeenrannassa lähes 11 prosenttia enemmän viime vuoteen nähden. Etenkin pyörävarkauksien määrä on ollut voimakkaassa kasvussa. Heinäkuun aikana Lappeenrannassa on tähän mennessä varastettu yli 50 polkupyörää. Tahti on kesän edetessä vain kiihtynyt.

Inka Nordlund Polkupyöriä on varastettu Lappeenrannassa tänä vuonna enemmän kuin missään muussa kunnassa Kaakkois-Suomessa. Arkistokuva.

Mahdollisesti yhteyksiä huumerikollisuuteen

Polkupyörä- ja työmaavarkauksien lisääntyneeseen määrään ei ole olemassa yhtä tiettyä selitystä.

– Tietysti olettama on, että ainakin osalla tapauksista on yhteys huumausainerikollisuuteen ja huumausaineiden käytön rahoittamiseen.

Myös huumausaineiden käytön nähdään kasvaneen tänä vuonna, joten ilmiöt voivat sikäli limittäytyä toistensa kanssa. Huumausainerikollisuuden kasvu näkyy myös liikenteessä huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajaneiden määrässä.

Menneen kevään ja kuluneen kesänkin aikana elettyjen poikkeusolojen ja rikosten määrän nousun väliin ei voida vetää yhtäsuuruusmerkkejä.

– Varmaan toki poikkeusolot vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen, ja voi vaikuttaa esimerkiksi huumausaineiden saatavuuteen tai vaikka hintaan.

Rikosten määrässä tapahtuu vaihtelua

Junkkari kuitenkin toteaa, että tänä vuonna nousseet rikosten määrät eivät suuressa mittakaavassa ole erityisen poikkeuksellisia. Vaihtelua tapahtuu vuosittain, mutta myös vuoden sisällä. Kokonaiskuvassa esimerkiksi omaisuusrikokset ovat olleet laskussa pitkään.

– Kyllähän niitä piikkejä tulee. Monestihan on joku tietty ryhmä, joka aiheuttaa rikosten kasvun suurelta osin. Mikä sitten on sen ryhmän elämäntilanne, ovatko vaikka joutuneet istumaan tuomiota esimerkiksi, sellainen voi vaikuttaa rikosten määriin.

Esimerkiksi Lappeenrannan pyörävarkauksien sumassa on poliisin arvion mukaan kyse ammattimaisesta toiminnasta. Tämäntyyppisiä ilmiöitä havaitessaan poliisi panostaa juuri kulloinkin kyseessä oleviin rikoksiin ja niiden torjuntaan.

– Tottakai se on aina viesti poliisille, että kyseessä on nyt vakavampaa ja suurempaa vahinkoa aiheuttava rikos.