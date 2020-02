Syrjäytymisvaarassa olevia nuoria aletaan houkuteella e-urheilutapahtumiin Etelä-Karjalassa

E-urheilua aletaan hyödyntää syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivoimiseen.

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto (LUT), LAB-ammattikorkeakoulu, e-urheilutapahtumia tuottava Trailblazers ja nuorisotyöntekijät aloittavat nuorisotyöhankkeen, jossa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria innostetaan mukaan e-urheilutapahtumien järjestämiseen.

Monet pelaajat ovat verkossa. He käyttävät esimerkiksi Twitch-palvelua ja Discordia-keskustelukanavaa, joka on pelimaailman Facebook.

– Meille tulee hankkeeseen mukaan striimaaja Myst1s. Hän on suosittu pelistriimaaja, jolla on yhteys näihin ihmisiin, kertoo Erno Salmela.

Salmela on yliopiston tutkija ja Trailblazersin tapahtumatuottaja.

Myst1sin tehtävänä on houkutella syrjäytymisvaarassa olevia nuoria pelaajia Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä järjestettäviin pelitapahtumiin.

– Me haluamme heidät paikan päälle tapahtumiin. Me toivomme yhteisöllisyyttä. Sitä on verkossa, mutta se on eri asia, kun ihmiset näkevät toisensa, Salmela sanoo.

Myös nuorisotyöntekijät kertovat nuorille pelitapahtumista.

Minna Mänttäri Erno Salmela kertoo, että e-urheilun Kipinä-hankkeessa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria pyritään innostamaan mukaan pelitapahtumien järjestämiseen. Arkistokuva.

Tavoitteena saada mukaan kymmeniä nuoria

Kun nuoret ovat käyneet tapahtumassa, heiltä kysytään, kiinnostaisiko heitä osallistua pelitapahtuman järjestämiseen.

Tapahtumien järjestämisessä on paljon erilaisia tehtäviä: esimerkiksi pöytiä on kuljetettava ja laitettava paikoilleen, toisessa päässä on peliturnauksien selostamisesta ja striimaamisesta. Osaa tehtävistä kuten markkinointia ja striimaamista voi tehdä myös etänä.

– On paljon tehtäviä, joista voi valita. Ihan sen mukaan, mikä tuntuu hyvältä ja mihin ehkä on jo osaamista. Saa lähteä kokeilemaan, Salmela kertoo.

Tapahtumia järjestetään joka kuukausi, ja niitä on myös pienissä kunnissa. Esimerkiksi Luumäellä on pelitapahtuma ensi viikolla ja Taipalsaarella maaliskuussa.

Salmelan mukaan esimerkiksi Holiday Club Saimaassa marraskuussa pidettyä Skynett Langames -tapahtumaa oli järjestämässä useita syrjäytymisvaarassa olevia nuoria.

Tavoitteena on, että toimintaan saadaan mukaan kymmeniä nuoria.

– Uskomme, että määrä voi olla tätä isompikin, kun on Myst1sin tapainen henkilö, jolla on kontakti piireihin. Minimitavoite on kymmeniä. Haave on, että yli satakin nuorta saataisiin tekemään tapahtumia, Salmela sanoo.

E-sports Kipinä-hanke alkoi helmikuun alussa ja jatkuu elokuun 2022 loppuun. Hanketta rahoittavat Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Lappeenrannassa hankkeen kumppaneina toimivat esimerkiksi Ohjaamo ja Lappeenrannan mielenterveysseura.