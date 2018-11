Imatran uudesta Motonetista heruu tietoja: Yritys palkkaa 15—20 uutta työntekijää

Imatralle on tarkoitus aukaista ensi vuonna Motonet-tavaratalo. Se tarkoittaa myös uusia työpaikkoja.

Motonet-tavaratalot ovat osa Broman Group -konsernia. Tieto uuden tavaratalon perustamisesta kävi ilmi, kun työpaikkailmoitus tavaratalopäällikön paikasta julkaistiin.

Uutinen otettiin vastaan Imatralla suurella innolla ja paikkaa on spekuloitu sosiaalisessa mediassa muun muassa Facebookissa ja Jodelissa.

Motonet Oy:n toimitusjohtaja Antti Tiitola valottaa hiukan salaperäisyyden verkkoa.

— Parhaillaan kartoitetaan sopivia tilavaihtoehtoja. Lopullista päätöstä ei ole kuitenkaan vielä tehty. Kerromme siitä heti, kun asia on varmistunut, Tiitola kertoo.

Sopiviksi paikoiksi on Imatralla arvuuteltu muun muassa Prisman vanhaa kiinteistöä Mansikkalassa, K-raudan entisiä tiloja Vuoksenniskalla ja Laplandia-marketin hallia Teppanalassa. Lappeenrantaan Motonetille rakennettiin kokonaan uusi rakennus.

Tiitolan mukaan tavoite on saada uusi liike aukaistua ensi vuonna, mutta se selviää vasta sitten, kun sopiva kiinteistö on löytynyt ja siihen tehtävät korjaustarpeet tarkentuneet.

— Rekrytoitava henkilökunnan määrä on arviolta 15-20. Tavaratalopäällikön haku on parhaillaan käynnissä. Muiden osalta tilannetta arvioidaan sen mukaan, miten projekti etenee. Imatra on vetovoimainen kaupunki. Uskon, että tuotteemme ja palvelumme sopivat hyvin imatralaisille, toimitusjohtaja sanoo.