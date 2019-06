Imatralla kadonneen Kalle Korpiniemen etsinnät ovat jatkuneet pitkin viikkoa, ja poliisi on useampaa ihmistä.

— Mitään läpimurtoa ei toistaiseksi ole tapahtunut. Noin kymmenkunta todistajaa on kuultu, kertoo rikosylikomisario Mika Ihaksinen keskusrikospoliisista.

Korpiniemen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi, ja etsinnöissä on käytetty muun muassa kauko-ohjattavia lennokkeja. Etsintä on kohdistunut ainakin Rajapatsaan alueelle, missä Korpiniemestä tehtiin viimeinen havainto 29. maaliskuuta 2018. Yksityiskohtien osalta poliisi on vaitonainen siitä, millä muilla alueilla lennokeilla maastoa on haravoitu.

Ihaksisen mukaan tutkinnassa edetään samantyyppisin toimenpitein.

— Nyt analysoidaan, ja tutkinta jatkuu normaalisti.