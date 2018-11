Snellmaninkadun hiekkaparkkipaikka Lappeenrannassa on suljettu — käynnissä muutostyöt, kaupunki vuokrasi alueen Lappeenrannan Energian parkkipaikaksi

Aiemmin alue on toiminut vapaana, ilmaisena parkkipaikkana. Asemakaavassa alue on kuitenkin osoitettu sen eteläpuolisen korttelin pysäköintialueeksi.

Lappeenrannassa Snellmaninkadun ja Koulukadun risteyksessä oleva hiekkaparkkipaikka on suljettu. Entisen huoltoaseman tontilla oleva parkkipaikka on muuttumassa yksityiseksi pysäköintialueeksi. Lappeenrannan kaupungin kaupungingeodeetti Riitta Puurtinen kertoo, että kaupunki on tehnyt alueesta vuokrasopimuksen Lappeenrannan Energian kanssa.

Aiemmin alue on toiminut vapaana, ilmaisena parkkipaikkana. Asemakaavassa alue on kuitenkin osoitettu sen eteläpuolisen korttelin pysäköintialueeksi.

— Parkkipaikka on tulossa Lappeenrannan Energian yksityiseen käyttöön. Aiemmin parkkipaikalla on ollut villi pysäköintikäytäntö, mutta ne alue otetaan takaisin asemakaavaan, sanoo Puurtinen.

Pysäköintialueella on tehty lokakuusta alkaen perustöitä, kuten rakennettu hulevesikaivoja. Myöhemmin siinä alkavat asfaltointityöt.

Kun parkkipaikka valmistuu, sitä hallinnoi Lappeenrannan Energia tai joku heidän valtuuttamansa ulkopuolinen taho.

— Alueelle tulee selkeät kyltit ja pysäköintimerkit. Pysäköinnistä tulee maksullista. Jatkossa entisen kaltainen villi pysäköinti ei enää onnistu, Puurtinen sanoo.