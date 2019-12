Vitsiammattilainen Juhana Salakari tietää, miten vitsejä keksitään:”Tärkeintä on hyvä loppugägi eli vitsin huipennus”

Vitsi on kuin muovailuvaha. Kun sitä vähän vääntää ja kääntää, vanhan vitsin pystyy päivittämään nykypäivään sopivaksi ja samasta ideasta voi muokata eri vitsit aikuisille ja lapsille.

— Tärkeintä on hyvän loppugägin eli vitsin huipennuksen keksiminen tai löytäminen. Kun lopussa odottaa hyvä gägi, vitsin voi kuljettaa maaliin lähes millä tavalla tahansa, Juhana Salakari sanoo.

Juhana Salakari tietää mistä puhuu. Hän on kirjoittaja, kuvittaja ja graafikko, joka toimittaa Apu-lehdelle viikoittaista Nitrodisko-vitsipalstaa. Lisäksi Salakari tekee vitsikirjoja Otavalle. Parhaillaan työn alla on lapsille suunnattu vitsikirja Vitsipitsa, joka julkaistaan ensi kesänä.

Kustantamot suuntaavat vitsikirjat nimenomaan lapsille ja varhaisteineille. Kysyntä on suurinta koulun alkaessa ja joulun alla, sillä vitsikirjoja annetaan paljon lahjaksi.

Salakari ei varmasti itse pysty keksimään kaikkia niitä satoja vitsejä, joita vitsipalstoille ja -kirjoihin tarvitaan. Mistä vitsit tulevat?

— Itselläni on käytössä kuuntele, keksi, kerää -metodi, Salakari sanoo.

Hän saattaa kuulla hauskoja juttuja tuttavapiiristä tai esimerkiksi alakouluikäisiltä lapsiltaan.

— Monesti vitseissä on kyse eräänlaisesta rikkinäisestä puhelimesta. Joku kuulee jutun ja kertoo sen eteenpäin, ja seuraavan kertomana juttu onkin taas entistä ehompi, mutta hiukan muuttunut.

Vanhan hyvän vitsin voi päivittää esimerkiksi sijoittamalla tapahtumat nykyarkeen tai liittämällä mukaan nykypäivän ilmiöitä.

— Monet vitsit ovat sovitettavissa uuteen asiayhteyteen. Käytän tätä itsekin tehokeinona. Muutan hyväksi katsomaani vitsiä sisällöltään eri kontekstiin ja työstän siitä uuden vitsin.

— Monesti pelkän hyvän loppugägin lukeminen jostakin vitsistä saa aivoni käymään läpi, miten tuota gägiä voisi hyödyntää toisessa yhteydessä. Saatan joskus kirjoittaa alun perin lyhyeenkin juttuun pitkän alustuksen, jonka huipennuksena gägi sitten on.

Muovailtavissa olevia vitsi-ideoita voi etsiä ja löytää lukuisista eri paikoista, kuten esimerkiksi ulkomaankielisiltä sivustoilta.

— Samoja yleismaailmallisia teemoja esiintyy kaikkialla, kuten parisuhde, ikävä pomo ja muut työpaikkaan ja eri ammatteihin liittyvät teemat. Saunavitseihin olen törmännyt vain Suomessa, ja jostain kumman syystä myös alkoholin käyttö on kotimaisille vitseille ominaista.

Päivi Virta-Salo

Netti on nykyään täynnä huumoria, etenkin meemejä, joissa yhdistetään kuvaa ja tekstiä. Miten perinteiset vitsit pärjäävät kilpailussa meemeille?

— Meemit ja netissä näkyvät huumorinostot ovat usein sellaisia, että ne ovat hauskoja juuri sillä hetkellä, mutta moni ei muista niitä enää viikon tai parin päästä.

— Perinteisissä vitseissä ei tarvita teknisiä apuvälineitä, pelkkä suu riittää. Minun mielestäni hyvä vitsi kestää aikaa ja säilyy ikään kuin isältä pojalle, miksei pidemmällekin.

Meemin huumori avautuu yhdellä vilkaisulla. Vitsiin sen sijaan joutuu ainakin hetken keskittymään. Onko ihmisillä enää kärsivällisyyttä kuunnella vitsejä tai lukea vitsikirjoja?

— Se on totta, että tempo on yhteiskunnassa ja mediassa monella tavalla kovempi kuin aikaisemmin. Sen huomaa jo vaikka lastenohjelmia katsoessa. Kännykkä ja pelit kilpailevat nykyään nuorison ajankäytöstä, jolloin kirjoissa sisältö on entistäkin tärkeämpää. Sisällön on oltava sellaista, mihin nuoret haluavat aikaansa käyttää.

Perinteisen vitsikirjan konsepti kaipaakin Salakarin mielestä hieman ravistelua, jotta se innostaisi nykylapsia ja -nuoria tarttumaan kännykän sijaan kirjaan. Esimerkiksi tekeillä olevaan Vitsipitsa-kirjaan on tulossa kirjaa varten käsikirjoitettuja humoristisia sarjakuvia sekä kirjassa vierailevia sometähtiä.

— Kirjan suunnittelussa pidän olennaisena sitä, että kirjoittajana sisäistän sen, mikä on kohderyhmän mielestä hauskaa. Koska meillä kotona sattuu olemaan kaksi kohderyhmään kuuluvaa lasta, saan myös heiltä ja heidän kavereiltaan salaista tietoa siitä, mikä on in.

Hyvän vitsin anatomia on vitsiammattilaisen mielestä hyvin yksinkertainen.

— Hyvä vitsi naurattaa.

Jii Roikonen Juhana Salakarin tulevassa vitsikirjassa seikkailee vitsipitsa.

Lapsille kirjoittaessaan Salakari huomioi, että eri-ikäisiin lapsiin puree hieman erilainen huumori.

— Juuri lukemaan oppineet pitävät lyhyistä, ytimekkäistä, oivaltavista vitseistä ja kielellisestä hassuttelusta. Kohderyhmässä vessasanat voivat jo itsessään laukaista naurun pintaan, vaikka vitsiä ei ole edes päästy loppuun. Tietyt sanat aktivoivat lapsen mielikuvitusta.

Salakari kuitenkin muistuttaa, että yhtä ainoaa pätevää hyvän vitsin kaavaa ei ole olemassa.

— Huumorintaju on jokaisen henkilökohtainen asia, joten lukija päättää lopulta sen, mikä vitsi on hyvä. Jokainen kokee asiat eri tavalla.

Suurimman osan Salakarin työviikosta vie Avun Nitrodisko-palstan toimittaminen, jonka hän myös kuvittaa ja taittaa.

Toisin kuin lasten vitsikirjoissa aikuisille suunnatun palstan vitseissä saa olla pientä kaksimielisyyttä ja muuta räväkkyyttä.

Nykyään ihmiset tuntuvat kuitenkin pahoittavan mielensä milloin mistäkin, mikä ei ole heidän mielestään poliittisesti tarpeeksi korrektia. Kuinka varovainen vitsipalstan toimittajan pitää olla, ettei joku lukija vain pahastu?

— Huumori on sensitiivinen laji. Kaikki ei ole hauskaa kaikille ja ajat muuttuvat. Itse yritän pitää tuntosarvet ylhäällä, seuraan uutisia ja otan tätä huomioon. Jos on perillä aiheista, jotka eivät ole soveliaita lehteen tai kirjaan, osaa myös varoa niitä.

— Ylivarovainen en kuitenkaan halua olla. En voi luvata, etteikö kukaan voisi pahastua toimittamistani Nitrodiskon vitseistä. Vitsipalstan oheen voisikin laittaa varoituksen: Luetaan omalla vastuulla. Jos pahoitat mielesi, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Tämä oli siis vitsi.

Lopuksi vitsiammattilaista on tietenkin pakko pyytää kertomaan vitsi. Salakarilta niitä löytyy:

”Kävin viikonloppuna Lappeenrannassa. Oli täpärällä, etten jäänyt raitiovaunun alle.”

”Mutta eihän Lappeenrannassa ole raitiovaunuja!”

”Sehän minut juuri pelastikin.”