Liikkuvan poliisin perinneyhdistys vaatii valtakunnallisen raskaan liikenteen valvontaryhmän perustamista Aloite on saanut liikenneturvallisuuden ja raskaan liikenteen turvallisuuden asiantuntijaorganisaatioiden tuen. Hannu Ojala / arkisto Liikkuvan poliisin perinneyhdistys vaatii raskasta liikennettä silmällä pitäen uuden valtakunnallisen valvontaryhmän perustamista.

Liikkuvan poliisin perinneyhdistys on tehnyt aloitteen valtakunnallisen raskaan liikenteen valvontaryhmän perustamisesta. Aloite on lähetetty sisäministeriön poliisiosastolle, liikenne- ja viestintäministeriöön ja poliisihallitukseen. Lisäksi asiasta on tehty eduskunnassa toimenpidealoite.

Perinneyhdistyksen mukaan raskaan liikenteen valvonnan määrä Suomessa on vähentynyt liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen. Eräänä syynä valvonnan määrän laskuun on perinneyhdistyksen mukaan se, että raskaan liikenteen partioita käytetään myös poliisin muihin tehtäviin. Perinteinen poliisin suorittama punnitus- ja ajoneuvojen muu kuntovalvonta ja kuljettajien ajo- ja lepoaikojen valvonta on yhä harvinaisempaa, yhdistyksestä todetaan.

Liikkuvan poliisin perinneyhdistys vaatii, että raskaan liikenteen valvonnan määrän ja laadun takaamiseksi Suomeen tulee perustaa valtakunnallinen raskaan liikenteen valvontayksikkö, johon kootaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen raskaan liikenteen valvojat. Vastaavia organisaatiomalleja on käytössä useissa Euroopan maissa.