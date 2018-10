Avaisiko rekkahaveri silmät Vehkataipaleentiellä? — Paikallisia meno on hirvittänyt jo jonkin aikaa

Perjantaina vetoautostaan irti päässyt ja Luukkaansalmen sillan luiskaan lipsahtanut sorarekan kärry saatiin lauantaina nostettua takaisin tielle.

Kukaan ei jäänyt kärryn alle eikä sivullisille aiheutunut irtoamisesta vahinkoa, mutta tapahtuneesta on kuitenkin kirjattu rikosilmoitus ja poliisi tutkii irtoamisen syytä.

Alueella liikkuvia kyseisen Vehkataipaleentien turvallisuus on viime aikoina huolestuttanut. Jukka Kinnunen ajaa tieosuutta päivittäin, ja hän toivoo viimeistään tämän rekkahaverin avaavan silmiä laajemminkin.

— Onneksi kärry meni pientareelle eikä päin vastaantulijoita. Nythän kanavasillan työmaan soranajo on vallannut koko tien. Tielle ei uskalla lähteä pyörällä tai lasten kanssa. Rekkoja liikkuu runsaasti ja osalla on reippaasti nopeuttakin, gps:llä mitattuna yli 90 kilometriä tunnissa.

Virallisesti soranajossa puhutaan noin 60 kuormasta päivässä, mutta Kinnusen kuskeilta kuuleman mukaan määrä saattaa olla moninkertainen.

— Onhan tässä sorarekkoja kulkenut kymmeniä vuosia, mutta nyt ajo on erityisen hurjaa. Lisäksi siinä menee turve- ja puutavararekkoja ja henkilöliikennettäkin on aika paljon. Tie on heikossa kunnossa, siinä on pahoja monttuja ja halkeamia. Kapeakin se on, ja pientareet siinä kunnossa, että sinne joutuva on äkkiä ojan pohjalla.

Kinnunen on ottanut yhteyttä ely-keskukseen ja esittänyt nopeusrajoituksen pudottamista.

— Asiaa käsitellään siellä kuulemma pikaisesti. Alueen asukkaat ovat huolissaan ja kyläyhdistys kerää asiasta adressia.

Myös poliisilta on toivottu tieosuudelle lisää valvontaa.

— Muutamana päivänä sitä on ollutkin. Vähän aikaa se poliisin läsnäolo vaikuttaa ja sitten meno hurjenee taas.