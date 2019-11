Kuorikasalla ahkeroinut puskukone syttyi palamaan Imatran Saimaanhovintiellä — Palo ehdittiin tukahduttaa ennen pelastuslaitoksen yksiköiden saapumista

Imatran Saimaanhovintiellä syttyi tiistaiaamuna liikennevälinepalo. Palamaan syttyi Stora Enson kalustoon kuuluva telakäyttöinen puskokone, joka oli työntämässä kuoria tehtaan lähellä sijaitsevalla kuorikasalla.

Palo- ja suojelupäällikkö Mikko Parikka Stora Ensolta kertoo, että henkilökunta toimi tilanteessa nopeasti alkusammutustoimenpiteiden käynnistämisessä. Myös tehdaspalokunnan yksikkö saapui paikalle ripeästi. Paikalle hälytettiin myös Etelä-Karjalan pelastuslaitos, mutta palo ehdittiin sammuttaa, ennen pelastusyksiköiden saapumista.

Parikan mukaan tarkkaa syttymissyytä ei vielä tiedetä, mutta hänellä oli esittää valistunut arvaus.

— Kuori, jota työnnetään on hyvin kuivaa. Kone on ihan uusi ja nimenomaan pölyisiin paikkoihin tarkoitettu, mutta aina on mahdollista, että pölyä pääsee johonkin lämpimään osaan esimerkiksi pakoputken tai turbon päälle, josta palo saa alkunsa, Parikka sanoi.

Tulipalosta ei aiheutunut vaaraa eikä henkilövahinkoja. Parikka kiittelee koneen kuljettajaa, joka toimi hänen mukaansa erittäin ammattimaisesti poikkeustilanneohjeita noudattaen. Koneeseen tulleista vaurioista ei vielä tällä hetkellä ole tietoa.