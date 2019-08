Hanne Rinkinen, 29, laittoi ensimmäisen kanipaistin uuniin kolme vuotta sitten ja nyt perheenäiti haaveilee täyspäiväisestä kaninlihantuotannosta — "Kanin lemmikkistatus on niin vahva, että se varmasti särähtää monelle korvaan"

Ruokolahtelainen Hanne Rinkinen, 29, nostaa Pohja-Lankilassa sijaitsevalla Salakanrannan tilalla syliinsä viisikuisen kaninpoikasen. Kani ponnistelee hetken, mutta rauhoittuu nopeasti.

Rinkisen äidin omistamalla tilalla oli lypsykarjaa vuoteen 2005 saakka, mutta nyt lapsuudenkodin navetasta löytyy erityyppisiä tuotantoeläimiä.

— Aluksi otin kanit siihen tarkoitukseen, että saisi kasvatettua itse ruokaa perheelle. Kuulin kaninlihasta kaverilta, joka kasvatti sitä koirilleen. Innostuin, koska se on vaaleaa lihaa, kanit kasvavat nopeasti ja ovat helppoja eläimiä pitää, Rinkinen kertoo.

Ensimmäisen paistin hän sai uuniin kolme vuotta sitten. Tarina noudattaa perinteistä kaavaa: aluksi kaneja oli yksi, sitten toinen ja aina muutama lisää. Kolmessa vuodessa ollaan tultu siihen, että häkkejä on rakennettu viidellekymmenelle.

— Tänne on tulossa elintarvikehuoneisto ja kylmälaitteistot, että lihaa voi itse jatkokäsitellä. Tällä hetkellä on tavoite, että olisi alustavasti sata kania navetassa.

Luonnonmukaisuus ja omavaraisuus viehättävät

Talvella Rinkinen opetteli parkitsemaan nahkoja niin, että koirille menevien roippeiden lisäksi eläimestä olisi kaikki hyödynnettävissä. Hänen mukaansa kaninliha on luonnonmukainen vaihtoehto tällä aikakaudella.

— Kysyntä on pikkuhiljaa kasvamaan päin. Kun miettii miten eettistä liha on ja miten pieni hiilijalanjälki eläimellä on, se on hyvä vaihtoehto naudanlihalle, joka on kohuttua tänä päivänä. Suomessahan kaninliha oli yleistä sota-aikaan, jolloin kaneja oli lähestulkoon joka torpassa. Nykyään lemmikkistatus on niin vahva, että se varmasti särähtää sen takia monelle korvaan.

Jasmin Ojalainen Ruokolahtelainen Hanne Rinkinen, 29, on omavaraisuudesta kiinnostunut viiden lapsen äiti, ja näillä näkynin tuleva kaninlihantuottaja.

Lihantuotannossa aika tulee kaneilla vastaan neljässä vuodessa. Kohta kolmevuotiaat siitosnaaraat alkavat Rinkisen mukaan päätyä siihen pisteeseen, että ne ovat tehtävänsä palvelleet. Vaikka kanit suloisia ovatkin, ei niihin parane kiintyä.

— Vanhin siitosuros Rambo on ainoa sellainen, että ollaan ajateltu järjestää hautajaiset kun aika jättää. Tosin Rasilan kodissa kaksi kania on päätynyt sisäkaniksi, Rinkinen naurahtaa.

Kyllä huumoriakin löytyy, sitä on pakko olla.

Tilan liepeillä siintävät vasta kylvetyt pellot. Ensimmäiset heinät korjataan kohta pois, kertoo Rinkinen, jonka jaloissa pyörii kolmevuotias patterdalenterrieri Sera. Jos Rinkinen ei ole traktorin puikoissa, hän käy muun muassa pyytämässä pienpetoja.

— Omavaraisuus on yksi syy siihen, että olen pikkutytöstä asti haaveillut metsästyksestä. On kiva, että saa tse tehtyä mahdollisimman paljon omaan tarpeeseen. Kalastus, sienestys ja marjastus ovat tulleet tutuksi ja metsästys oli oikeastaan ainoa, mikä puuttui. Nyt se on sellainen henkireikä.

Itsepäisyyttä ja huumoria sopivassa suhteessa

Sera tarraa isomman laumanvartijan Taran häntään, ja Rinkinen komentaa keskenään telmiviä koiri. Navetan edustalla käy betonimylly lattiavalupaikkausta varten ja sisällä Rinkisen äiti leikittää jokeltelevaa viisikuista samalla kun neljä vanhempaa sisarusta viilettävät keskenään. Maatilan töiden lisäksi Rinkinen valmistautuu syksyn ylioppilaskirjoituksiin.

Millainen persoona kaiken tämän takaa löytyy?

— Itsepäinen, Rinkinen naurahtaa.

— Jotain kun haluaa, se tehdään. Kyllä huumoriakin löytyy, sitä on pakko olla. Minulle tämä on sitä minua itseäni.

Kesällä arjessa haastavinta on hänen mukaansa loma-aikojen sovittaminen yhteen töiden kanssa. Maatilan työt vaativat paljon, mutta sellaista hetkeä ei ole tullut, että nyt riittää, Rinkinen tuumaa. Tai ehkä kerran.

— Keväällä peltotöiden kanssa oli yksi sellainen hetki. Mutta tänne kun tulee hommia tekemään niin tuntuu, että olisi vähän kuin lomalla. Eihän sitä muuten jaksaisikaan.

Rinkisten ruokapöydässä pötkitään omavaraisesti pitkälti neljäkin kertaa viikossa. Haave päätoimisesta kaninlihantuotannosta tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä Rasilassa asuva perhe mielii tulevaisuudessa pysyvästi Pohja-Lankilaan kotitilan lähelle.

— En voisi kuvitella asuvani kaupungissa siten, ettei pääsisi tekemään asioita. Luonto merkitsee hyvin paljon, siellä latautuu. Kaikki tulevaisuuden suunnitelmat ovat tänne päin viemässä.