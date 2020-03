Virranniemen leirikeskus saa uuden omistajan – Saimaa Venture aikoo kehittää Taipalsaarelle uuden leirintäalueen

Vehkataipalella sijaitseva alue on entinen Lappeenrannan kaupungin henkilöstön virkistyspaikka.

Uusi omistaja ryhtyy kehittämään Taipalsaarella olevaa Virranniemen leirikeskusta.

Lappeenrannan kaupungin omistuksessa pitkään ollut leirikeskus siirtyy Saimaa Venture Oy:n haltuun 291 000 eurolla.

Asiasta päätti keskiviikkona koolla ollut kaupunkikehityslautakunta. Kauppa käsittää reilun kahdeksan hehtaarin tontin ja alueella olevat rakennukset.

Virranniemi on osa kaupungille tarpeetonta kiinteistöomaisuutta, josta on päätetty luopua. Osa myymättömästä omaisuudesta on vuokralla.

Virranniemen uusi toimija on kaupungille entuudestaan tuttu, sillä yrityksellä ja kaupungilla oli viime vuonna laadittu kymmenen vuoden vuokrasopimus alueesta.

Saimaa Venturen hyvät kokemukset viime kesältä johtivat alueen kauppoihin.

Alue kehittyy kysynnän mukaan

Saimaa Venturen omistaja ja toimitusjohtaja Timo Huttunen aikoo kehittää Virranniemeen leirintäalueen.

– Aloitimme alueella jo viime vuonna. Ajatuksena on kehittää aluetta kysynnän mukaan, Huttunen sanoo.

Virranniemi on toiminut Lappeenrannan kaupungin henkilöstön virkistysalueena 1960-luvulta lähtien. Virkistystoiminta päättyi vuoden 2013 lopussa. Tuolloin Lappeenrannan kaupunki päätti luopua alueesta.

Uusi yrittäjä aikoo rakentaa aluetta maltilla. Ravintolatoimintaa alueelle ei ole luvassa ainakaan nopealla aikataululla.

– Mietitään ensin mitä palveluja alueelle kaivataan. Aluksi on tulossa paikkoja matkailuautoille ja karavaanareille. Rantaan tulee venepaikkoja, Huttunen sanoo.

Kaupungin myymän alueen pohjoisosassa on suojeltu kivikautinen muinaismuistoalue.