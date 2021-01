Rataliikennekeskus: Pääradan sähköratavaurio saadaan korjattua vasta lauantaiaamuun mennessä

Vauriolla on ollut merkittäviä vaikutuksia rataliikenteeseen koko päivän.

Perjantaiaamuna kello kuuden jälkeen ilmennyttä pääradan sähköratavauriota Helsingin Malmilla korjataan aina lauantaiaamuun asti, kerrotaan Fintrafficin rataliikennekeskuksesta.

Perjantai-iltana arvioitiin, että vika saadaan korjattua kokonaan lauantaiaamuun kello 6 mennessä. Näin lauantain liikenne voidaan ajaa normaalin aikataulun mukaan.

Pääradan neljästä raiteesta vain yksi oli ajokunnossa heti vaurion jälkeen perjantaiaamuna. Myöhemmin päivällä saatiin myös toinen raide käyttöön. Kolmannen raiteen korjaus piti saada valmiiksi perjantai-iltana kello 21:een mennessä, mutta se ei toteutunut.

Koska kolmatta raidetta ei saatu käyttöön suunnitellusti, I- ja P-junat jatkoivat liikennöintiä puolen tunnin vuorovälein. Lisäksi lentokentältä Helsinkiin ajavat P-junat eivät pysähtyneet Tikkurilan ja Oulunkylän välillä. Koko päivän ajamatta olleet Helsingin ja Keravan välisten K-junien liikennöintikatkos jatkui. K-junien sijaan R- ja Z-junat pysähtyivät pohjoiseen ajaessa kaikilla asemilla Helsingin ja Keravan välillä. Etelään tulevat R- ja Z-junat pysähtyivät puolestaan kaikilla asemilla Keravan ja Tikkurilan välillä.

Lähijunien lisäksi vauriolla oli merkittäviä vaikutuksia kaukojunaliikenteeseen koko päivän.

Tarkka vauriopaikka Malmin ja Tapanilan välillä

Liikennepäällikkö Mari Helander rataliikennekeskuksesta kertoi, että aamulla käytössä oli vain pääradan itäisin raide, jota pitkin normaalisti ajavat lentokentältä ja Keravalta Helsinkiin tulevat lähiliikenteen junat.

– Vaurio on alkujaan tapahtunut Malmin ja Tapanilan asemien välillä, Helander kertoo.

Tarkempi vauriopaikka oli läntisellä keskiraiteella, jolla ajavat normaalisti pohjoiseen menevät kaukojunat sekä Riihimäelle ja Lahteen menevät lähijunat.

Laajat liikenneongelmat aiheuttaneen sähköratavaurion syy oli todennäköisesti selvillä perjantai-iltana.

– Siellä on ilmeisesti katkennut sellainen tukilanka, joka pitää ja tukee sähköratapylvästä pystyssä. Se on sitten kallistanut sitä sähköratapylvästä. Sen jälkeen, kun juna on siitä mennyt, ovat ajolangat tulleet alas.