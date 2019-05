Pasi Leimiä esitetään Lappeenrannan elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtajaksi täpärästi äänin 6 — 5. Kaupunginhallituksessa perussuomalaiset ja sosialidemokraatit olisivat halunneet laittaa viran avoimeen hakuun.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva esitti maanantaina kaupunginhallitukselle, että virkaa vuodesta 2017 määräaikaisena hoitanut Leimi siirtyisi tehtävään vakituisesti. Jarvan esityksen kannalla olivat hallituksessa keskustan, kokoomuksen ja vihreiden edustajat.

Asian päättää lopullisesti valtuusto.

Linjana on ollut, että kaikki isot virat on avoimessa haussa. Kyseessä on kuitenkin kaupungin yksi keskeisin virka. — Juha Turkia

Viran asettamista avoimeen hakuun esitti Juha Turkia (ps.). Turkian mukaan viran julistaminen yleiseen hakuun olisi kaupungin avoimuuteen perustuvan linjan ja toimintatavan mukaista. Nyt siitä poikettaisiin.

— Linjana on ollut, että kaikki isot virat on avoimessa haussa. Kyseessä on kuitenkin kaupungin yksi keskeisin virka, perustelee Turkia.

Hakuprosessi keskeytettiin vuonna 2017

Pasi Leimin työ elinvoima- ja kaupunkikehitysjohtajana jatkuisi vakituisena ensi vuoden alusta lukien. Kaupungininsinööri Leimi on hoitanut virkaa vuoden 2017 kesäkuusta lähtien. Virkamääräys päättyy tämän vuoden lopussa.

Leimi on koulutukseltaan rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinööri.

Kaupunki haki toimialajohtajaa vuonna 2017 organisaatiouudistuksen yhteydessä. Hakuprosessi kuitenkin keskeytettiin. Tuolloinen vt tekninen johtaja Leimi oli yksi kolmesta soveltuvuustesteihin edenneistä.

Kaksi muuta soveltuvuustesteihin valittua olivat Imatran kaupunkikehityksen toimialajohtaja Topiantti Äikäs sekä silloinen Imatran seudun kehitysyhtiön toimitusjohtaja Aki Keskinen.

Virka jätettiin tuolloin kaupunginhallituksessa äänestyksen jälkeen pysyvästi täyttämättä kesken olevan maakunta- ja sote-uudistuksen takia.

Sen sijaan uuden hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtajan valinta vietiin loppuun vuonna 2017. Virkaan valittiin kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg.